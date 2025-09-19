Донка Михайлова: Новият закон за ВиК ще ни задължи да плащаме цена, която е с 30% по-висока

На днешното заседание на Националното сдружение на общините в България една от важните теми, които обсъждахме, беше законът за водоснабдяване и канализация, който, доколкото разбирам, във вторник ще започне своя път в Народното събрание. Това разкри кметът на Троян Донка Михайлова в предаването „ЕвроДиков“.

„Един закон, който разгневи българските местни власти, защото предвижда закриването на общинските ВиК дружества. Това е национализация, каквато България не е виждала от десетилетия, и предвижда в новите асоциации, които ще съвпадат с административните области, решенията да се взимат единствено от областните управители."

Кметът на Троян обясни, че местните власти не харесват новия законопроект:

„Всички колеги – кметове, членове на управителния съвет – абсолютно единодушно подкрепиха нашето несъгласие със законопроекта.“

Михайлова даде и пример:

„Община Троян има свое общинско дружество, собственик на това дружество е Общинският съвет. Още преди повече от 12 години ние реконструирахме 85% от мрежата в града. Всяка година продължаваме да обновяваме инфраструктурата и вече десетилетия не сме имали режим на водата – за разлика от съседното държавно дружество. Тоест държавното дружество, в което членуват останалите седем общини и в което ще бъдем принудени да се влеем, ако законът бъде приет.“

Ако това се случи, община Троян ще бъде задължена да плаща за участието си в държавното дружество цена, която е с 30% по-висока.