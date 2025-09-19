Донка Михайлова: Новият закон за ВиК ще ни задължи да плащаме цена, която е с 30% по-висока

На днешното заседание на Националното сдружение на общините в България една от важните теми, които обсъждахме, беше законът за водоснабдяване и канализация, който, доколкото разбирам, във вторник ще започне своя път в Народното събрание. Това разкри кметът на Троян Донка Михайлова в предаването „ЕвроДиков“.
Кметът на Троян обясни, че местните власти не харесват новия законопроект:
Михайлова даде и пример:
Ако това се случи, община Троян ще бъде задължена да плаща за участието си в държавното дружество цена, която е с 30% по-висока.
