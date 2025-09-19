Двама младежи зад кражбата на микробус на куриерска фирма

Пещерските криминалисти установиха самоличността на двама младежи, отговорни за кражбата на служебен микробус, собственост на куриерска фирма.

Сигналът за кражбата е подаден от управителя на местния офис на компанията, който съобщил, че превозното средство е било откраднато от паркинг пред офиса. Няколко часа по-късно микробусът е открит изоставен в близост до площадка за депониране на отпадъци край Пещера.

В хода на разследването е установено, че извършители на деянието са 19-годишен жител на пазарджишкото село Звъничево и негов 14-годишен съучастник от Пещера.

По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на Районната прокуратура в Пазарджик.