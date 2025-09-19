ЕК предлага забрана за внос на руски втечнен газ

Европейската комисия предлага забрана на вноса на руски втечнен природен газ (LNG), разширяване на списъка със санкционирани кораби и нови мерки срещу банки и криптоплатформи, съобщи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.
Тя подчерта, че Русия е засилила въздушните удари срещу Украйна и дори е поразила представителството на ЕС в Киев, докато руски дронове вече нарушават въздушното пространство на Полша и Румъния. „Това не са действия на някой, който иска мир. В отговор Европа увеличава натиска“, каза Фон дер Лайен.
Сред мерките са:
пълна забрана за внос на руски LNG на европейските пазари;
забрана за търговия с „Роснефт“ и „Газпромнефт“;
разширяване на списъка със санкционирани кораби до 560 плавателни съда;
нови ограничения за руски и чужди банки, както и за криптоплатформи и алтернативни разплащателни системи;
забрана за износ на стоки и технологии с военно приложение към Русия.
Фон дер Лайен посочи, че приходите на Москва от продажба на петрол в Европа са намалели с 90% за последните три години:
Предложенията трябва да бъдат одобрени единодушно от държавите в ЕС, за да влязат в сила.
