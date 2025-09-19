НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          ЕК предлага забрана за внос на руски втечнен газ

          0
          52
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Европейската комисия предлага забрана на вноса на руски втечнен природен газ (LNG), разширяване на списъка със санкционирани кораби и нови мерки срещу банки и криптоплатформи, съобщи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

          - Реклама -

          Тя подчерта, че Русия е засилила въздушните удари срещу Украйна и дори е поразила представителството на ЕС в Киев, докато руски дронове вече нарушават въздушното пространство на Полша и Румъния. „Това не са действия на някой, който иска мир. В отговор Европа увеличава натиска“, каза Фон дер Лайен.

          Сред мерките са:

          • пълна забрана за внос на руски LNG на европейските пазари;
          • забрана за търговия с „Роснефт“ и „Газпромнефт“;
          • разширяване на списъка със санкционирани кораби до 560 плавателни съда;
          • нови ограничения за руски и чужди банки, както и за криптоплатформи и алтернативни разплащателни системи;
          • забрана за износ на стоки и технологии с военно приложение към Русия.

          Фон дер Лайен посочи, че приходите на Москва от продажба на петрол в Европа са намалели с 90% за последните три години:

          „Време е да затворим кранчето – готови сме, разнообразяваме доставките и инвестираме в нисковъглеродни източници на енергия.“

          Предложенията трябва да бъдат одобрени единодушно от държавите в ЕС, за да влязат в сила.

          Европейската комисия предлага забрана на вноса на руски втечнен природен газ (LNG), разширяване на списъка със санкционирани кораби и нови мерки срещу банки и криптоплатформи, съобщи председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

          - Реклама -

          Тя подчерта, че Русия е засилила въздушните удари срещу Украйна и дори е поразила представителството на ЕС в Киев, докато руски дронове вече нарушават въздушното пространство на Полша и Румъния. „Това не са действия на някой, който иска мир. В отговор Европа увеличава натиска“, каза Фон дер Лайен.

          Сред мерките са:

          • пълна забрана за внос на руски LNG на европейските пазари;
          • забрана за търговия с „Роснефт“ и „Газпромнефт“;
          • разширяване на списъка със санкционирани кораби до 560 плавателни съда;
          • нови ограничения за руски и чужди банки, както и за криптоплатформи и алтернативни разплащателни системи;
          • забрана за износ на стоки и технологии с военно приложение към Русия.

          Фон дер Лайен посочи, че приходите на Москва от продажба на петрол в Европа са намалели с 90% за последните три години:

          „Време е да затворим кранчето – готови сме, разнообразяваме доставките и инвестираме в нисковъглеродни източници на енергия.“

          Предложенията трябва да бъдат одобрени единодушно от държавите в ЕС, за да влязат в сила.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Общо 7 държави от ЕС купуват газ от Русия

          Владимир Висоцки -
          Седем държави от ЕС продължават да купуват руски газ, заяви говорителката ЕС по енергетиката Анна-Кайса Итконен, на която се позовава британският в. „Гардиън“. Освен Унгария...
          Политика

          ЕК представи 19-ти пакет санкции срещу Русия (ВИДЕО)

          Антония Лазарова -
          „Комисията е приела нов пакет санкции срещу Русия – това е 19-ият пакет“, заяви говорителката на ЕК Паула Пиньо на пресконференция в Брюксел.
          Политика

          НОВА ТРЕВОГА: Откриха останки от втора ракета в Полша

          Антония Лазарова -
          Районът е бил отцепен, а на място ще се извърши криминалистична експертиза, съобщиха от жандармерията в социалната мрежа X.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions