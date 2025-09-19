ЕК представи 19-ти пакет санкции срещу Русия (ВИДЕО)

Европейската комисия обяви, че е внесла за одобрение от държавите членки нов пакет санкции срещу Русия, насочен към засилване на натиска върху Москва заради войната в Украйна, съобщи АФП.
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен уточни, че мерките ще обхващат криптовалутите, банковия сектор и енергетиката. На 16 септември тя е обсъдила със съюзниците, включително в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, допълнителни действия за засилване на натиска върху Русия.
