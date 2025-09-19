НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          ЕК представи 19-ти пакет санкции срещу Русия (ВИДЕО)

          0
          123
          Loading the player...
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Европейската комисия обяви, че е внесла за одобрение от държавите членки нов пакет санкции срещу Русия, насочен към засилване на натиска върху Москва заради войната в Украйна, съобщи АФП.

          „Комисията е приела нов пакет санкции срещу Русия – това е 19-ият пакет“, заяви говорителката на ЕК Паула Пиньо на пресконференция в Брюксел.

          - Реклама -
          НОВА ТРЕВОГА: Откриха останки от втора ракета в Полша НОВА ТРЕВОГА: Откриха останки от втора ракета в Полша

          Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен уточни, че мерките ще обхващат криптовалутите, банковия сектор и енергетиката. На 16 септември тя е обсъдила със съюзниците, включително в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, допълнителни действия за засилване на натиска върху Русия.

          Европейската комисия обяви, че е внесла за одобрение от държавите членки нов пакет санкции срещу Русия, насочен към засилване на натиска върху Москва заради войната в Украйна, съобщи АФП.

          „Комисията е приела нов пакет санкции срещу Русия – това е 19-ият пакет“, заяви говорителката на ЕК Паула Пиньо на пресконференция в Брюксел.

          - Реклама -
          НОВА ТРЕВОГА: Откриха останки от втора ракета в Полша НОВА ТРЕВОГА: Откриха останки от втора ракета в Полша

          Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен уточни, че мерките ще обхващат криптовалутите, банковия сектор и енергетиката. На 16 септември тя е обсъдила със съюзниците, включително в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, допълнителни действия за засилване на натиска върху Русия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Ирак ликвидира висш лидер на „Ислямска държава“

          Антония Лазарова -
          Убитият е Омар Абдул Кадер Басам, известен като „Абдул Рахман Ал-Халаби“ – ръководител на външните операции и сигурността на групировката.
          Европа

          ЕК предлага забрана за внос на руски втечнен газ

          Камелия Григорова -
          Европейската комисия предлага забрана на вноса на руски втечнен природен газ (LNG), разширяване на списъка със санкционирани кораби и нови мерки срещу банки и...
          Политика

          НОВА ТРЕВОГА: Откриха останки от втора ракета в Полша

          Антония Лазарова -
          Районът е бил отцепен, а на място ще се извърши криминалистична експертиза, съобщиха от жандармерията в социалната мрежа X.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions