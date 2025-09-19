НА ЖИВО
          „Еничарският режим ще падне!" – Костадинов организира национално шествие

          Снимка: БГНЕС
          Вчера вотът очаквано не мина. Очаквано Възраждане изнесе дебатите на гърба си, очаквано другите „опозиционни“ партии не се бяха подготвили и очаквано се наложи ние да ги защитаваме, в името на общата кауза за свалянето на правителството. Това написа в социалните мрежи председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

          „Обаче обща ли е каузата наистина? Вчера ПП организираха рехав протест сутринта, от който техните коалиционни партньори от ДБ мълчаливо се разграничиха и ги оставиха сами да се разправят с мутренската охрана на Пеевски.

          Според него протеста вчера е бил белязан от „саботажи“ и противоречия между протестните формации.

          Следобед ние, заедно с нашите партньори от „Фронт за лева“ и движение „23 септември“, организирахме протест, който беше откровено саботиран от Меч и Величие.

          Критиките към част от опозицията не спират дотук — по думите му „половината ПП-ДБ, Меч и Величие показаха кого наистина обслужват“.

          Важното е друго – какво правим, за да променим това?
          Ние, свободните българи, ще продължим да се борим с всички сили и средства! Ще се борим по улиците, ще се борим в медиите, ще се борим в социалните мрежи, ще се борим в парламента. Врагът ни е силен и владее всички държавни институции, както и почти всички медии, но това не ни отчайва. Ние знаем, че сме на война, а не водим просто една битка!

          Костадин Костадинов обяви, че на 27 септември организират заедно с „Фронт за лева“ и движение „23 септември“ национално шествие за оставката на правителството. Мястото е пред парламента, в 12 ч.

