„Еничарският режим ще падне!“ – Костадинов организира национално шествие

Вчера вотът очаквано не мина. Очаквано Възраждане изнесе дебатите на гърба си, очаквано другите „опозиционни“ партии не се бяха подготвили и очаквано се наложи ние да ги защитаваме, в името на общата кауза за свалянето на правителството. Това написа в социалните мрежи председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов.
Според него протеста вчера е бил белязан от „саботажи“ и противоречия между протестните формации.
Критиките към част от опозицията не спират дотук — по думите му „половината ПП-ДБ, Меч и Величие показаха кого наистина обслужват“.
Костадин Костадинов обяви, че на 27 септември организират заедно с „Фронт за лева“ и движение „23 септември“ национално шествие за оставката на правителството. Мястото е пред парламента, в 12 ч.
