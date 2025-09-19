Химните на България и Европа да звучат в училище всеки понеделник – предлага кметът на София

Кметът на София Васил Терзиев ще предложи на Столичния общински съвет инициатива, според която националният химн на България и химнът на Европейския съюз да звучат в началото на учебния ден във всички столични училища всеки понеделник.
Идеята включва и въвеждане на кратка физическа активност в началото на учебния ден за учениците от начален етап.
Целта е да се насърчат уважението към националните и европейски ценности, както и здравословният начин на живот сред децата, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.
Другата идея на кмета е насочена към учениците от 1-ви до 4-ти клас. Васил Терзиев предлага учебният ден за най-малките да започва с кратка физическа активност. Столичната община подготвя набор от упражнения и танци, които ще бъдат предоставени на всички училища.
Според Терзиев това е стъпка към изграждане на навици за движение и активен начин на живот, което ще помогне на децата да растат по-здрави и силни.
Столичният кмет обсъди двете инициативи с дългогодишния и новия директор на РУО София-град – Ваня Кастрева и Елеонора Лилова, както и с председателя на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България – Асен Александров. В срещите участваха и общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин и Диян Стаматов.
На България, да! Не и на ЕС!
Пълна глупост е химна на ЕС да звучи, ЕС е символ на тирания, как ще пускаш на децата този химн. Терзиев си позволи да свали българското знаме, сега ще пуска българският химн на децата. Поредната тъпотия от него. Как въобще се е занимавал с бизнес, той за нищо не става.
Ами , ако бях на мястото на Терзийски , бих направил същото.
Едно от малкото неща за браво