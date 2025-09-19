НА ЖИВО
          Химните на България и Европа да звучат в училище всеки понеделник – предлага кметът на София

          Кметът на София Васил Терзиев ще предложи на Столичния общински съвет инициатива, според която националният химн на България и химнът на Европейския съюз да звучат в началото на учебния ден във всички столични училища всеки понеделник.

          Идеята включва и въвеждане на кратка физическа активност в началото на учебния ден за учениците от начален етап.

          Целта е да се насърчат уважението към националните и европейски ценности, както и здравословният начин на живот сред децата, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

          „Вярвам, че училището е не само място за учене, но и за изграждане на дух и принадлежност. Място, в което децата ни израстват като личности и като част от една общност. Предлагам всеки понеделник учебният ден да започва с химна на България и с този на Европа – с напомняне за историята и гордостта ни като българи, но и с поглед към общото ни европейско бъдеще. Тези символи не са просто протокол – те са живо усещане за принадлежност, за заедност. Именно общността е това, което ни изгражда като народ и като европейско цяло – дава ни посока и сила да работим заедно в името на споделените ни ценности“, каза кметът на София.

          Другата идея на кмета е насочена към учениците от 1-ви до 4-ти клас. Васил Терзиев предлага учебният ден за най-малките да започва с кратка физическа активност. Столичната община подготвя набор от упражнения и танци, които ще бъдат предоставени на всички училища.

          Според Терзиев това е стъпка към изграждане на навици за движение и активен начин на живот, което ще помогне на децата да растат по-здрави и силни.

          “София има нужда от нови традиции, които да обединяват поколенията, да възпитават и изграждат ценности. Това са малки стъпки, но вярвам, че те ще помогнат на децата да бъдат по-уверени, по-свързани и с повече радост в училище и в живота“, посочи Васил Терзиев.

          Столичният кмет обсъди двете инициативи с дългогодишния и новия директор на РУО София-град – Ваня Кастрева и Елеонора Лилова, както и с председателя на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България – Асен Александров. В срещите участваха и общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин и Диян Стаматов.

