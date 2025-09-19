НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятКрими

          Ирак ликвидира висш лидер на „Ислямска държава“

          0
          75
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Иракската служба за борба с тероризма съобщи, че високопоставен командир на „Ислямска държава“ е бил ликвидиран по време на операция в Сирия, проведена съвместно с международната коалиция, водена от САЩ, предаде „Ройтерс“.

          - Реклама -

          Убитият е Омар Абдул Кадер Басам, известен като „Абдул Рахман Ал-Халаби“ – ръководител на външните операции и сигурността на групировката. Той е обвинен в организирането на атаки в различни страни, включително бомбения атентат срещу иранското посолство в Ливан, както и в планиране на нападения в Европа и САЩ, осуетени благодарение на разузнавателна работа.

          Централното командване на САЩ потвърди, че в Сирия са извършени серия от удари срещу ключови фигури на групировката. Американски представители предупреждават, че „Ислямска държава“ се опитва да възстанови присъствието си в страната след падането на режима на сирийския президент Башар Асад през декември миналата година.

          Иракската служба за борба с тероризма съобщи, че високопоставен командир на „Ислямска държава“ е бил ликвидиран по време на операция в Сирия, проведена съвместно с международната коалиция, водена от САЩ, предаде „Ройтерс“.

          - Реклама -

          Убитият е Омар Абдул Кадер Басам, известен като „Абдул Рахман Ал-Халаби“ – ръководител на външните операции и сигурността на групировката. Той е обвинен в организирането на атаки в различни страни, включително бомбения атентат срещу иранското посолство в Ливан, както и в планиране на нападения в Европа и САЩ, осуетени благодарение на разузнавателна работа.

          Централното командване на САЩ потвърди, че в Сирия са извършени серия от удари срещу ключови фигури на групировката. Американски представители предупреждават, че „Ислямска държава“ се опитва да възстанови присъствието си в страната след падането на режима на сирийския президент Башар Асад през декември миналата година.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          450 000 палестинци са напуснали Газа

          Владимир Висоцки -
          Гражданската защита на Газа съобщи, че 450 000 палестинци са напуснали Газа от началото на израелската офанзива за превземане на най-големия градски център в...
          Правосъдие

          Съдия отхвърли иска на Тръмп за 15 млрд. долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“

          Владимир Висоцки -
          Федерален съдия в остро икритично решение отхвърли иска за клевета, подаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, срещу в. „Ню Йорк Таймс“ на стойност...
          Политика

          Тръмп посреща Ердоган в Белия дом следващата седмица

          Владимир Висоцки -
          Американският президент Доналд Тръмп ще посрещне турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом следващата седмица. Тръмп изрази очакване за разрешаване на дългогодишния спор около изтребителите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions