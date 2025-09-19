Ирак ликвидира висш лидер на „Ислямска държава“

Иракската служба за борба с тероризма съобщи, че високопоставен командир на „Ислямска държава“ е бил ликвидиран по време на операция в Сирия, проведена съвместно с международната коалиция, водена от САЩ, предаде „Ройтерс“.

- Реклама -

Убитият е Омар Абдул Кадер Басам, известен като „Абдул Рахман Ал-Халаби“ – ръководител на външните операции и сигурността на групировката. Той е обвинен в организирането на атаки в различни страни, включително бомбения атентат срещу иранското посолство в Ливан, както и в планиране на нападения в Европа и САЩ, осуетени благодарение на разузнавателна работа.

Централното командване на САЩ потвърди, че в Сирия са извършени серия от удари срещу ключови фигури на групировката. Американски представители предупреждават, че „Ислямска държава“ се опитва да възстанови присъствието си в страната след падането на режима на сирийския президент Башар Асад през декември миналата година.