Иран нарече „незаконно“ гласуването на санкции в ООН заради ядрената му програма

Посланикът на Иран в ООН реагира гневно срещу гласуването в петък от Съвета за сигурност за повторно налагане на санкции срещу Техеран заради ядрената му програма, наричайки го „незаконно“.

„Днешното действие е прибързано, ненужно и незаконно. Иран не признава задължението да го прилага“, каза Амир Саид Иравани пред Съвета за сигурност на ООН, описвайки го като „политика на принудата“.