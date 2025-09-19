НА ЖИВО
          Иран нарече „незаконно" гласуването на санкции в ООН заради ядрената му програма

          СНИМКА: БГНЕС
          Посланикът на Иран в ООН реагира гневно срещу гласуването в петък от Съвета за сигурност за повторно налагане на санкции срещу Техеран заради ядрената му програма, наричайки го „незаконно“. 

          „Днешното действие е прибързано, ненужно и незаконно. Иран не признава задължението да го прилага“, каза Амир Саид Иравани пред Съвета за сигурност на ООН, описвайки го като „политика на принудата“.

