Ивайло Мирчев: Голямото „Д“ е истинският премиер и е недоволен от другите двама

Сутрешната оперативка на тримата премиери явно не е минала добре. Така съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев коментира изказванията на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

„Имаме един оригинален премиер, един, на който му се иска да бъде премиер, и един истински. Голямото 'Д' е истинският премиер и е недоволен от другите двама", заяви Мирчев.

От „Демократична България“ поставят въпроса защо и как Пеевски разговаря с всички министри и настояват за отговор от „кабинета Голямо Д“ – какви ангажименти са поети към него и какво се изпълнява.

Депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов допълни, че „ИТН не държат мнозинството“, като според него именно Пеевски не позволява на партиите във властта да напуснат.