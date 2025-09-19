Ивайло Мирчев: Голямото „Д“ е истинският премиер и е недоволен от другите двама

Сутрешната оперативка на тримата премиери явно не е минала добре. Така съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев коментира изказванията на Бойко Борисов и Делян Пеевски.
От „Демократична България“ поставят въпроса защо и как Пеевски разговаря с всички министри и настояват за отговор от „кабинета Голямо Д“ – какви ангажименти са поети към него и какво се изпълнява.
Депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов допълни, че „ИТН не държат мнозинството“, като според него именно Пеевски не позволява на партиите във властта да напуснат.
