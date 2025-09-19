Ивелин Михайлов: 100 процента бихме подкрепили Радев, когато влезе в парламента

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов коментира думите на Бойко Борисов, че е „дал партията си под наем“, което според него показва, че бившият премиер вече не контролира управлението.
Михайлов подчерта, че Борисов е отказал да гласува вота на недоверие, отказвайки по този начин да подкрепи правителството. Освен това е заявил, че би облякъл фланелка в подкрепа на Благо Коцев, защото смята, че КПК е превишила правомощията си и задържането му е неправомерно.
По думите му, ако Борисов все още има чест, трябва ясно да заеме позиция, защото „това не е човекът, когото познаваме“.
Лидерът на „Величие“ твърди още, че вариант за изход от кризата е идването на президента Румен Радев, около когото може да се оформи ново мнозинство.
Той бе категоричен, че България рискува международна изолация, а „никоя външна сила няма да се обвърже с Делян Пеевски“.
По-големи глупости не бях чувала. Този въобще не е наясно, но на всички разумни граждани става ясно, че псевдо проекта Величие го вкара Радев в парламента .
Изключително разочарована съм!