Ивелин Михайлов: 100 процента бихме подкрепили Радев, когато влезе в парламента

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов коментира думите на Бойко Борисов, че е „дал партията си под наем“, което според него показва, че бившият премиер вече не контролира управлението.

Михайлов подчерта, че Борисов е отказал да гласува вота на недоверие, отказвайки по този начин да подкрепи правителството. Освен това е заявил, че би облякъл фланелка в подкрепа на Благо Коцев, защото смята, че КПК е превишила правомощията си и задържането му е неправомерно.

„Той твърдо каза, че КПК действа под натиск. Днес вече виждаме чий е натискът – този на Делян Пеевски. Борисов казва, че не може един човек да управлява самостоятелно, а Пеевски му заповядва какво да нареди на министър-председателя“, заяви Михайлов.



По думите му, ако Борисов все още има чест, трябва ясно да заеме позиция, защото „това не е човекът, когото познаваме“.

Лидерът на „Величие“ твърди още, че вариант за изход от кризата е идването на президента Румен Радев, около когото може да се оформи ново мнозинство.

„100% бихме подкрепили Радев, когато влезе в парламента. Вярваме, че на нови избори той може да има между 70 и 100 депутати, което ще разсече възела в българската политика“, заяви Михайлов.



Той бе категоричен, че България рискува международна изолация, а „никоя външна сила няма да се обвърже с Делян Пеевски“.