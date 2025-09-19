Изкуствен интелект ще проверява обществените поръчки в София

Един от приоритетите на кмета на София, Васил Терзиев, е процесът на обществените поръчки да бъде максимално прозрачен и безпристрастен. В тази посока Общината вече тества експериментален асистент с изкуствен интелект, който подпомага проверките на документацията по поръчките.

Какво значи това на практика:

Подготвящите техническите спецификации ще могат предварително да проверяват текстовете за потенциално ограничаващи условия или неконкурентни изисквания.

за потенциално ограничаващи условия или неконкурентни изисквания. Рисковете от връщане на документи за корекции на по-късен етап ще намалеят, а процесът на възлагане ще се ускори.

Инструментът автоматично открива потенциално проблемни формулировки или параметри и насочва служителите към конкретните места за поправка.

В експерименталната версия са включени всички приложими закони и нормативи, свързани с обществени поръчки. Първите тестове показват отлични резултати. Следващата стъпка е инструментът да бъде усъвършенстван и интегриран в ежедневните работни процеси на общината.