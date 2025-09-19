НА ЖИВО
          Изкуствен интелект ще проверява обществените поръчки в София

          Един от приоритетите на кмета на София, Васил Терзиев, е процесът на обществените поръчки да бъде максимално прозрачен и безпристрастен. В тази посока Общината вече тества експериментален асистент с изкуствен интелект, който подпомага проверките на документацията по поръчките.

          Какво значи това на практика:

          • Подготвящите техническите спецификации ще могат предварително да проверяват текстовете за потенциално ограничаващи условия или неконкурентни изисквания.
          • Рисковете от връщане на документи за корекции на по-късен етап ще намалеят, а процесът на възлагане ще се ускори.
          • Инструментът автоматично открива потенциално проблемни формулировки или параметри и насочва служителите към конкретните места за поправка.
          В експерименталната версия са включени всички приложими закони и нормативи, свързани с обществени поръчки. Първите тестове показват отлични резултати. Следващата стъпка е инструментът да бъде усъвършенстван и интегриран в ежедневните работни процеси на общината.

          „Разполагайки с такъв инструмент, ние не само улесняваме работата на екипите, но и даваме гаранция за по-качествени и конкурентни поръчки. Това ще доведе и до увеличаване на броя на нововъзложените проекти в полза на гражданите на София“, коментира кметът Васил Терзиев.

          

