Изкуствен интелект ще проверява обществените поръчки в София

Един от приоритетите на кмета на София, Васил Терзиев, е процесът на обществените поръчки да бъде максимално прозрачен и безпристрастен. В тази посока Общината вече тества експериментален асистент с изкуствен интелект, който подпомага проверките на документацията по поръчките.
Какво значи това на практика:
Подготвящите техническите спецификации ще могат предварително да проверяват текстовете за потенциално ограничаващи условия или неконкурентни изисквания.
Рисковете от връщане на документи за корекции на по-късен етап ще намалеят, а процесът на възлагане ще се ускори.
Инструментът автоматично открива потенциално проблемни формулировки или параметри и насочва служителите към конкретните места за поправка.
В експерименталната версия са включени всички приложими закони и нормативи, свързани с обществени поръчки. Първите тестове показват отлични резултати. Следващата стъпка е инструментът да бъде усъвършенстван и интегриран в ежедневните работни процеси на общината.
