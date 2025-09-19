НА ЖИВО
      събота, 20.09.25
          Политика

          Йонко Мермерски: В Европа трябва да спрем да се развеждаме с действителността

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „В Европа трябва да спрем да се развеждаме с действителността. Ние не управляваме целия свят, както е било последните 7-8 века. Новият световен ред се диктува от силните.“

          Проф. Йонко Мермерски: Доналд Тръмп започва да губи търпение Проф. Йонко Мермерски: Доналд Тръмп започва да губи търпение

          Това каза проф. Йонко Мелмерски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Мермерски определи намеренията на Урсула фон дер Лайен, за налагане на нов пакет от санкции към Русия,като глупави.

          „Тези санкции, всичките, ни наказват нас. Европа нямаме какво да предложим в индустриално отношение на света. Еко сме, но нямаме стабилна енергетика. Нямаме индустрия, за да можем да прививам военни заводи“, посочи още гостът.

