Йонко Мермерски: В Европа трябва да спрем да се развеждаме с действителността

„В Европа трябва да спрем да се развеждаме с действителността. Ние не управляваме целия свят, както е било последните 7-8 века. Новият световен ред се диктува от силните.“

Това каза проф. Йонко Мелмерски, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Мермерски определи намеренията на Урсула фон дер Лайен, за налагане на нов пакет от санкции към Русия,като глупави.