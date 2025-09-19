Кирил Веселински: Днес Пеевски ошамари Борисов публично в ефир

„Днес Борисов беше унижен в Народното събрание. Пеевски го ошамари публично в ефир, като излезе след него и му каза да си греда работата, перифразирам, и да нареди на Росен Желязков веднага да се заеме с водната криза в България.“

Това каза председателят на ПГ на МЕЧ Кирил Веселински, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Според Веселински председателят на ПП ГЕРБ е признал, че е мандатоносител на Пеевски. Той допълни, че Борисов изглеждал като жертва на домашно насилие, налагано му от председателя на „ДПС-Ново начало“.

„Виждайки начина, по който се развиват събитията, както и това, че той е дал партията си на концесия на големия бенефициент Дидо Пеевски, то най-вероятно ще приключи като Доган. Това е нещо, което аз вече съм прогнозирал, включително тук при Вас и в това студио“, заяви още гостът.

По думите на председателя на ПГ на МЕЧ подобен развой на събитията не е нещо лошо, защото ГЕРБ трябвало да изчезне като партия, тъй като била по-скоро корпорация.