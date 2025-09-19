Кирил Веселински: Днес Пеевски ошамари Борисов публично в ефир

Това каза председателят на ПГ на МЕЧ Кирил Веселински, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Веселински председателят на ПП ГЕРБ е признал, че е мандатоносител на Пеевски. Той допълни, че Борисов изглеждал като жертва на домашно насилие, налагано му от председателя на „ДПС-Ново начало“.
По думите на председателя на ПГ на МЕЧ подобен развой на събитията не е нещо лошо, защото ГЕРБ трябвало да изчезне като партия, тъй като била по-скоро корпорация.
