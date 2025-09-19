КНСБ представя данни за цените в малката потребителска кошница за август

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) ще представи актуални данни от наблюдението на цените в т.нар. малка потребителска кошница за месец август.

От средата на 2025 г., организацията следи цените на основни стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната.

Мониторингът се извършва в рамките на усилията за обществен контрол върху ценовите процеси във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. Дейността е част от изпълнението на меморандума за сътрудничество с правителството, чиято основна цел е недопускане на необосновано поскъпване на стоки и услуги по време на прехода към единната валута.