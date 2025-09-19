НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          КНСБ представя данни за цените в малката потребителска кошница за август

          0
          30
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) ще представи актуални данни от наблюдението на цените в т.нар. малка потребителска кошница за месец август.

          - Реклама -
          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          От средата на 2025 г., организацията следи цените на основни стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната.

          Мониторингът се извършва в рамките на усилията за обществен контрол върху ценовите процеси във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. Дейността е част от изпълнението на меморандума за сътрудничество с правителството, чиято основна цел е недопускане на необосновано поскъпване на стоки и услуги по време на прехода към единната валута.

          Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) ще представи актуални данни от наблюдението на цените в т.нар. малка потребителска кошница за месец август.

          - Реклама -
          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          От средата на 2025 г., организацията следи цените на основни стоки в над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини в страната.

          Мониторингът се извършва в рамките на усилията за обществен контрол върху ценовите процеси във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. Дейността е част от изпълнението на меморандума за сътрудничество с правителството, чиято основна цел е недопускане на необосновано поскъпване на стоки и услуги по време на прехода към единната валута.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Колко хора ще дойдат? БФС пусна в продажба билетите за България – Турция

          Николай Минчев -
          От днес в продажба в мрежата на Eventim са билетите за предстоящата световна квалификация между България и Турция на 11 октомври от 21:45 ч....
          Футбол

          Левски – Лудогорец: Хулио Веласкес определи групата на „сините“

          Николай Минчев -
          Последното попълнение на Левски - халфът Акрам Бурас, попадна в групата на "сините" за дербито с Лудогорец тази вечер. Алжирският национал за първи път...
          Крими

          Задържаха 69-годишен мъж от Батак за притежание на незаконна ловна пушка

          Новинарски Екип -
          Служители на полицейското управление в Пещера и участъка в Батак са задържали 69-годишен мъж от родопския град за притежание на незаконно оръжие.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions