Коща свиква лидерите на ЕС в Копенхаген заради руските дронове и подкрепа за Украйна

Председателят на Съвета на ЕС, Антониу Коща, покани лидерите на ЕС на неофициален Европейски съвет, който ще се проведе в Копенхаген на 1 октомври, като домакин ще бъде министър-председателят Мете Фредериксен.

Коща посочи, че фокусът на съвета ще бъде двоен – укрепване на общата европейска отбранителна готовност и засилване на подкрепата на ЕС за Украйна.