          Коща свиква лидерите на ЕС в Копенхаген заради руските дронове и подкрепа за Украйна

          Председателят на Съвета на ЕС, Антониу Коща, покани лидерите на ЕС на неофициален Европейски съвет, който ще се проведе в Копенхаген на 1 октомври, като домакин ще бъде министър-председателят Мете Фредериксен.

          Коща посочи, че фокусът на съвета ще бъде двоен – укрепване на общата европейска отбранителна готовност и засилване на подкрепата на ЕС за Украйна.

          „Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия в Полша и Румъния са сурово напомняне, че трябва да ускорим и задълбочим усилията си. На предишни срещи се съгласихме, че Европа трябва да направи повече – и трябва да направим повече заедно – в областта на отбраната. Посоката на движение е ясна: ние изграждаме Европа, способна да реагира ефективно, автономно и заедно на днешните и утрешните заплахи. Амбицията, която си поставихме – решително да повишим общата отбранителна готовност на Европа до 2030 г. – въплъщава този ангажимент“, се казва в неговата покана към лидерите.

