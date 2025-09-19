НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Косово се присъедини към последните санкции на ЕС срещу Русия и Беларус

          0
          11
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Правителството на Косово в технически мандат днес се присъедини към най-новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус заради военната агресия срещу Украйна.

          - Реклама -

          На днешното заседание кабинетът „одобри решение за… прилагането от Република Косово на пакети 15, 16, 17 и 18 от санкциите на Съвета на Европейския съюз, както и на мерките на Съединените американски щати за налагане на санкции срещу Руската федерация и Беларус във връзка със ситуацията в Украйна“, се посочва в изявление на кабинета на премиера Албин Курти.

          Правителството на Косово в технически мандат днес се присъедини към най-новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус заради военната агресия срещу Украйна.

          - Реклама -

          На днешното заседание кабинетът „одобри решение за… прилагането от Република Косово на пакети 15, 16, 17 и 18 от санкциите на Съвета на Европейския съюз, както и на мерките на Съединените американски щати за налагане на санкции срещу Руската федерация и Беларус във връзка със ситуацията в Украйна“, се посочва в изявление на кабинета на премиера Албин Курти.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Йотова в Тараклия: България е навсякъде, където се чува българска реч и мислите са на български език

          Владимир Висоцки -
          България е във всеки дом, където се чува българска реч и мислите са на български. С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към...
          Икономика

          Общо 7 държави от ЕС купуват газ от Русия

          Владимир Висоцки -
          Седем държави от ЕС продължават да купуват руски газ, заяви говорителката ЕС по енергетиката Анна-Кайса Итконен, на която се позовава британският в. „Гардиън“. Освен Унгария...
          Европа

          ЕК предлага забрана за внос на руски втечнен газ

          Камелия Григорова -
          Европейската комисия предлага забрана на вноса на руски втечнен природен газ (LNG), разширяване на списъка със санкционирани кораби и нови мерки срещу банки и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions