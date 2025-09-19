Косово се присъедини към последните санкции на ЕС срещу Русия и Беларус

Правителството на Косово в технически мандат днес се присъедини към най-новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус заради военната агресия срещу Украйна.

На днешното заседание кабинетът „одобри решение за… прилагането от Република Косово на пакети 15, 16, 17 и 18 от санкциите на Съвета на Европейския съюз, както и на мерките на Съединените американски щати за налагане на санкции срещу Руската федерация и Беларус във връзка със ситуацията в Украйна“, се посочва в изявление на кабинета на премиера Албин Курти.