НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Левски – Лудогорец: Хулио Веласкес определи групата на „сините“

          Двубоят започва тази вечер от 20:30 часа и ще се играе на стадион "Георги Аспарухов"

          0
          5
          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Последното попълнение на Левски – халфът Акрам Бурас, попадна в групата на „сините“ за дербито с Лудогорец тази вечер. Алжирският национал за първи път намира място в разширения състав на Хулио Веласкес, след като подписа договор с клуба по време на паузата за националните отбори, а след това не бе в групата за гостуването на Локомотив (София) миналия уикенд. 

          - Реклама -

          В разширения съствав не намери място македонският централен защитник Никола Серафимов.

          Ето и групата на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Майкон, Кристиан Макун, Вандерсон Цунами, Асен Митков, Мустафа Сангаре, Евертон Бала, Гашпер Търдин, Алдаир Невеш, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Акрам Бурас, Кристиан Димитров, Оливер Камдем, Борислав Рупанов, Марин Петков, Карл Фабиен, Радослав Кирилов. 

          Последното попълнение на Левски – халфът Акрам Бурас, попадна в групата на „сините“ за дербито с Лудогорец тази вечер. Алжирският национал за първи път намира място в разширения състав на Хулио Веласкес, след като подписа договор с клуба по време на паузата за националните отбори, а след това не бе в групата за гостуването на Локомотив (София) миналия уикенд. 

          - Реклама -

          В разширения съствав не намери място македонският централен защитник Никола Серафимов.

          Ето и групата на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Майкон, Кристиан Макун, Вандерсон Цунами, Асен Митков, Мустафа Сангаре, Евертон Бала, Гашпер Търдин, Алдаир Невеш, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Акрам Бурас, Кристиан Димитров, Оливер Камдем, Борислав Рупанов, Марин Петков, Карл Фабиен, Радослав Кирилов. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Колко хора ще дойдат? БФС пусна в продажба билетите за България – Турция

          Николай Минчев -
          От днес в продажба в мрежата на Eventim са билетите за предстоящата световна квалификация между България и Турция на 11 октомври от 21:45 ч....
          Social

          КНСБ представя данни за цените в малката потребителска кошница за август

          Новинарски Екип -
          Синдикатите ще представят данни от наблюдението на цените в малката потребителска кошница за месец август.
          Свят

          Масови протести във Франция: Близо милион души срещу икономическите мерки и пенсионната реформа

          Новинарски Екип -
          Ден на масово недоволство във Франция – близо 1 милион души излязоха вчера по улиците в над 600 прояви, обявиха синдикатите.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions