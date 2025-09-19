НА ЖИВО
          Европа Политика

          Макрон: Признаването на Палестина ще изолира Хамас

          СНИМКА; БГНЕС
          Френският президент Еманюел Макрон настоя, че признаването на палестинска държава ще изолира групировката Хамас и отново осъди опустошителната офанзива на Израел в Газа.

          „Признаването на палестинска държава е просто да се каже: „Легитимната перспектива на палестинския народ и страданията им днес няма нищо общо с Хамас“, заяви Макрон в интервю за израелския телевизионен канал Channel 12.

          „Признаването на палестинска държава е най-добрият начин да се изолира Хамас“, подчерта той, цитиран от АФП.

          Франция и Великобритания са сред няколко западни държави, които се ангажираха да признаят официално палестинска държава този месец на Общото събрание на ООН.

          Техният план цели да изолира Хамас и да позволи решение с две държави на продължаващия от десетилетия арабско-израелски конфликт. Израелският премиер Бенямин Нетаняху се противопоставя на това предложение.

          С наближаващото настъпление на израелските заселници за окупация на палестинска територия в Западния бряг, Макрон посочи, че сега е „последният момент, преди предложението за две държави да стане напълно невъзможно“.

          Израелски танкове и самолети бомбардираха град Газа в рамките на мащабна наземна офанзива, която е последната фаза от двугодишната кампания, предизвикана от смъртоносните атаки на Хамас през октомври 2023 г.

          „Този тип операции в Газа са напълно контрапродуктивни“ и „провал“, заяви френският президент.

          „Вие напълно разрушавате имиджа и доверието в Израел, не само в региона, но и в общественото мнение навсякъде“, отбеляза той. 

