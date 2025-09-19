НА ЖИВО
          Мащабна евакуация в Берлин заради открити бомби от Втората световна война

          Снимка: БГНЕС
          Властите в Берлин планират днес обезвреждането на две неизбухнали бомби от Втората световна война, което наложи мащабна евакуация в германската столица, предаде DPA.

          Едната бомба е открита в централната част на града, близо до популярен туристически район. Полицията нареди евакуацията на около 10 000 души. Втората бомба е в западен квартал на Берлин, където близо 12 400 жители също са призовани да напуснат домовете си.

          Силите на реда уточниха, че евакуациите не засягат болници и медицински заведения, но обхващат административни сгради и дипломатически мисии.

          Временно са затворени пътища, а една от линиите на метрото е извън движение. За хората, които нямат възможност да отседнат при близки или приятели, са осигурени временни подслони.

          - Реклама -

