Мащабна евакуация в Берлин заради открити бомби от Втората световна война

Властите в Берлин планират днес обезвреждането на две неизбухнали бомби от Втората световна война, което наложи мащабна евакуация в германската столица, предаде DPA.

- Реклама -

Едната бомба е открита в централната част на града, близо до популярен туристически район. Полицията нареди евакуацията на около 10 000 души. Втората бомба е в западен квартал на Берлин, където близо 12 400 жители също са призовани да напуснат домовете си.

Силите на реда уточниха, че евакуациите не засягат болници и медицински заведения, но обхващат административни сгради и дипломатически мисии.

Временно са затворени пътища, а една от линиите на метрото е извън движение. За хората, които нямат възможност да отседнат при близки или приятели, са осигурени временни подслони.