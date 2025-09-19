НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Масови протести във Франция: Близо милион души срещу икономическите мерки и пенсионната реформа

          0
          105
          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Франция преживя ден на масово недоволство, след като близо 1 милион души излязоха по улиците в над 600 протестни прояви в различни части на страната, съобщиха синдикатите. Според официалните данни на властите обаче броят на демонстрантите е бил около 500 хиляди.

          - Реклама -
          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          Втора поредна седмица на протестите премина под строга охрана – на терен бяха разположени 80 хиляди полицаи, както и бронирани машини, за да гарантират реда. Въпреки това се стигна до сблъсъци: десетки бяха арестувани, а има и ранени при отделни инциденти.

          Сред протестиращите бяха учители, машинисти, фармацевти, лекари и ученици, като в някои райони училищата бяха блокирани от ученици и младежки организации. Масовото участие подчертава дълбокото обществено недоволство от икономическите политики на правителството.

          Демонстрантите настояват за:

          • Отмяна на бюджетните съкращения, заложени от предишното правителство;
          • По-високи данъци за най-богатите;
          • Спиране на увеличението на пенсионната възраст.

          Синдикатите предупреждават, че протестите ще продължат, ако исканията не бъдат чути, а правителството настоява за диалог, но не отстъпва от основните си реформи.

          Франция преживя ден на масово недоволство, след като близо 1 милион души излязоха по улиците в над 600 протестни прояви в различни части на страната, съобщиха синдикатите. Според официалните данни на властите обаче броят на демонстрантите е бил около 500 хиляди.

          - Реклама -
          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          Втора поредна седмица на протестите премина под строга охрана – на терен бяха разположени 80 хиляди полицаи, както и бронирани машини, за да гарантират реда. Въпреки това се стигна до сблъсъци: десетки бяха арестувани, а има и ранени при отделни инциденти.

          Сред протестиращите бяха учители, машинисти, фармацевти, лекари и ученици, като в някои райони училищата бяха блокирани от ученици и младежки организации. Масовото участие подчертава дълбокото обществено недоволство от икономическите политики на правителството.

          Демонстрантите настояват за:

          • Отмяна на бюджетните съкращения, заложени от предишното правителство;
          • По-високи данъци за най-богатите;
          • Спиране на увеличението на пенсионната възраст.

          Синдикатите предупреждават, че протестите ще продължат, ако исканията не бъдат чути, а правителството настоява за диалог, но не отстъпва от основните си реформи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Съдия отхвърли иска на Тръмп за 15 млрд. долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“

          Владимир Висоцки -
          Федерален съдия в остро икритично решение отхвърли иска за клевета, подаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, срещу в. „Ню Йорк Таймс“ на стойност...
          Политика

          Тръмп посреща Ердоган в Белия дом следващата седмица

          Владимир Висоцки -
          Американският президент Доналд Тръмп ще посрещне турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом следващата седмица. Тръмп изрази очакване за разрешаване на дългогодишния спор около изтребителите...
          Инциденти

          Хонконг евакуира 6000 души заради бомба от Втората световна война 

          Владимир Висоцки -
          Хонконг планира да евакуира хиляди жители в петък, след като на строителна площадка беше открита бомба от Втората световна война.  Полицията съобщи, че бомбата е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions