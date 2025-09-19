Масови протести във Франция: Близо милион души срещу икономическите мерки и пенсионната реформа

Франция преживя ден на масово недоволство, след като близо 1 милион души излязоха по улиците в над 600 протестни прояви в различни части на страната, съобщиха синдикатите. Според официалните данни на властите обаче броят на демонстрантите е бил около 500 хиляди.

Втора поредна седмица на протестите премина под строга охрана – на терен бяха разположени 80 хиляди полицаи, както и бронирани машини, за да гарантират реда. Въпреки това се стигна до сблъсъци: десетки бяха арестувани, а има и ранени при отделни инциденти.

Сред протестиращите бяха учители, машинисти, фармацевти, лекари и ученици, като в някои райони училищата бяха блокирани от ученици и младежки организации. Масовото участие подчертава дълбокото обществено недоволство от икономическите политики на правителството.

Демонстрантите настояват за:

Отмяна на бюджетните съкращения , заложени от предишното правителство;

, заложени от предишното правителство; По-високи данъци за най-богатите ;

; Спиране на увеличението на пенсионната възраст.

Синдикатите предупреждават, че протестите ще продължат, ако исканията не бъдат чути, а правителството настоява за диалог, но не отстъпва от основните си реформи.