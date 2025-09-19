Мисия на МВФ в България: Среща с парламентарната комисия по бюджет и финанси

Парламентарната комисия по бюджет и финанси ще проведе днес среща с представители на Международния валутен фонд (МВФ), които са на посещение в България в рамките на ежегодния преглед на икономиката на страната.

Екипът на фонда, ръководен от Фабиан Борнхорст, ще остане в България до 23 септември 2025 г. Посещението е част от редовните консултации с държавите членки, които се извършват по линия на чл. IV от Устава на МВФ.

В рамките на визитата са предвидени срещи с:

Министерството на финансите ,

, Българската народна банка ,

, други министерства и държавни институции ,

, както и с представители на частния сектор и неправителствени организации.

Целта на визитата е да се направи обстоен анализ на макроикономическата ситуация в страната, фискалната политика, банковия сектор и икономическите перспективи в контекста на глобалните предизвикателства.