Митов: Морската граница ще се пази със същата сила, както сухопътната (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че охраната на морската граница на България – външна граница на ЕС – е също толкова важна, колкото и тази по суша.
Той присъства заедно с премиера Росен Желязков на учението „Синя граница“ на Главна дирекция „Гранична полиция“ край Созопол.
От борда на патрулния кораб „Балчик“ двамата наблюдаваха симулации за задържане на кораби, пренасящи наркотици – реални сценарии от практиката на граничните полицаи.
По думите му, подкрепата на правителството за работата на „Гранична полиция“ е ключова, както и добрата координация със съседна Турция, която помага за постигане на високо ниво на контрол по границите.
