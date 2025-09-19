Митов: Морската граница ще се пази със същата сила, както сухопътната (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че охраната на морската граница на България – външна граница на ЕС – е също толкова важна, колкото и тази по суша.

Той присъства заедно с премиера Росен Желязков на учението „Синя граница“ на Главна дирекция „Гранична полиция“ край Созопол.

От борда на патрулния кораб „Балчик“ двамата наблюдаваха симулации за задържане на кораби, пренасящи наркотици – реални сценарии от практиката на граничните полицаи.

„Това учение не е просто демонстрация, а показва професионализма и готовността на българските граничари. Те тренират координация и действия при задържане на плавателни съдове – ситуации, с които вече са се сблъсквали и които са довели до реални арести и иззети наркотици през лятото“, посочи Митов.

По думите му, подкрепата на правителството за работата на „Гранична полиция“ е ключова, както и добрата координация със съседна Турция, която помага за постигане на високо ниво на контрол по границите.