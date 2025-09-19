НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Митов: Морската граница ще се пази със същата сила, както сухопътната (ВИДЕО)

          1
          109
          Loading the player...
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че охраната на морската граница на България – външна граница на ЕС – е също толкова важна, колкото и тази по суша.

          - Реклама -

          Той присъства заедно с премиера Росен Желязков на учението „Синя граница“ на Главна дирекция „Гранична полиция“ край Созопол.

          От борда на патрулния кораб „Балчик“ двамата наблюдаваха симулации за задържане на кораби, пренасящи наркотици – реални сценарии от практиката на граничните полицаи.

          „Това учение не е просто демонстрация, а показва професионализма и готовността на българските граничари. Те тренират координация и действия при задържане на плавателни съдове – ситуации, с които вече са се сблъсквали и които са довели до реални арести и иззети наркотици през лятото“, посочи Митов.

          По думите му, подкрепата на правителството за работата на „Гранична полиция“ е ключова, както и добрата координация със съседна Турция, която помага за постигане на високо ниво на контрол по границите.

          Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че охраната на морската граница на България – външна граница на ЕС – е също толкова важна, колкото и тази по суша.

          - Реклама -

          Той присъства заедно с премиера Росен Желязков на учението „Синя граница“ на Главна дирекция „Гранична полиция“ край Созопол.

          От борда на патрулния кораб „Балчик“ двамата наблюдаваха симулации за задържане на кораби, пренасящи наркотици – реални сценарии от практиката на граничните полицаи.

          „Това учение не е просто демонстрация, а показва професионализма и готовността на българските граничари. Те тренират координация и действия при задържане на плавателни съдове – ситуации, с които вече са се сблъсквали и които са довели до реални арести и иззети наркотици през лятото“, посочи Митов.

          По думите му, подкрепата на правителството за работата на „Гранична полиция“ е ключова, както и добрата координация със съседна Турция, която помага за постигане на високо ниво на контрол по границите.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          След водната кризата в „Дружба 2“: Васил Терзиев с позиция

          Камелия Григорова -
          Кметът на София Васил Терзиев определи ситуацията като абсурдна и обяви, че е създадена работна група с участието на общински съветници. Тя ще подготви...
          Политика

          Кирил Веселински: Днес Пеевски ошамари Борисов публично в ефир

          Златина Петкова -
          "Днес Борисов беше унижен в Народното събрание. Пеевски го ошамари публично в ефир, като излезе след него и му каза да си греда работата,...
          Политика

          Петър Клисаров: Предвиждам, че Урсула фон дер Лайен ще падне от власт до шест месеца

          Златина Петкова -
          "Честито, България ще плаща заем заради Урсула фон дер Лайен." Това каза председателят на ПП "Пряка демокрация" Петър Клисаров, който беше гост в предаването...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions