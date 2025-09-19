НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Над 246 млн. лв. разходи на Столичната община за август – най-много за транспорт и метро

          0
          45
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          През август Столичната община е разплатила общо 246 591 432 лв., като най-големият дял от средствата е отишъл за транспорт – над 33 млн. лв.
          Следват 9,8 млн. лв. за изграждането на метрото и 9 млн. лв. за погасяване на заеми.

          - Реклама -
          Делото за смъртта на 15-годишната Божидара продължава: След 7 години родителите все още чакат справедливост Делото за смъртта на 15-годишната Божидара продължава: След 7 години родителите все още чакат справедливост

          От общата сума, директно извършените плащания от общината възлизат на 95 341 073 лв., което представлява 38,66% от всички разплатени средства.

          По другите направления:

          • Заредените лимити за районните администрации са на стойност 119 319 734 лв. (48,39%)
          • Към второстепенни и третостепенни разпоредители са насочени 31 930 625 лв. (12,95%)

          Сред останалите разходи:

          • 4,5 млн. лв. – за заплати и осигуровки
          • 3,5 млн. лв. – за ремонт и поддръжка на паркове и градини
          • 1,2 млн. лв. – за изграждане и поддръжка на светофари

          Най-ниски са сумите за:

          • Ремонти и изграждане на детски градини и училища35 640 лв.
          • Представителни разходи8 537 лв.
          • Командировки2 144 лв.

          През август Столичната община е разплатила общо 246 591 432 лв., като най-големият дял от средствата е отишъл за транспорт – над 33 млн. лв.
          Следват 9,8 млн. лв. за изграждането на метрото и 9 млн. лв. за погасяване на заеми.

          - Реклама -
          Делото за смъртта на 15-годишната Божидара продължава: След 7 години родителите все още чакат справедливост Делото за смъртта на 15-годишната Божидара продължава: След 7 години родителите все още чакат справедливост

          От общата сума, директно извършените плащания от общината възлизат на 95 341 073 лв., което представлява 38,66% от всички разплатени средства.

          По другите направления:

          • Заредените лимити за районните администрации са на стойност 119 319 734 лв. (48,39%)
          • Към второстепенни и третостепенни разпоредители са насочени 31 930 625 лв. (12,95%)

          Сред останалите разходи:

          • 4,5 млн. лв. – за заплати и осигуровки
          • 3,5 млн. лв. – за ремонт и поддръжка на паркове и градини
          • 1,2 млн. лв. – за изграждане и поддръжка на светофари

          Най-ниски са сумите за:

          • Ремонти и изграждане на детски градини и училища35 640 лв.
          • Представителни разходи8 537 лв.
          • Командировки2 144 лв.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Разписанието на влаковете от Русе остава почти без промяна през 2025 г.

          Новинарски Екип -
          Разписанието на повечето влакове, свързващи Русе с останалата част на страната, ще остане почти без промяна през 2025 година.
          Общество

          Питейната вода в Плевен е безопасна, уверяват от РЗИ

          Новинарски Екип -
          Пробите на питейната вода в Плевен показват, че тя отговаря на всички здравни изисквания, съобщиха от Регионалната здравна инспекция
          Крими

          Задържаха 69-годишен мъж от Батак за притежание на незаконна ловна пушка

          Новинарски Екип -
          Служители на полицейското управление в Пещера и участъка в Батак са задържали 69-годишен мъж от родопския град за притежание на незаконно оръжие.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions