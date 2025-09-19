Над 246 млн. лв. разходи на Столичната община за август – най-много за транспорт и метро

През август Столичната община е разплатила общо 246 591 432 лв., като най-големият дял от средствата е отишъл за транспорт – над 33 млн. лв. Следват 9,8 млн. лв. за изграждането на метрото и 9 млн. лв. за погасяване на заеми.
От общата сума, директно извършените плащания от общината възлизат на 95 341 073 лв., което представлява 38,66% от всички разплатени средства.
По другите направления:
Заредените лимити за районните администрации са на стойност 119 319 734 лв. (48,39%)
Към второстепенни и третостепенни разпоредители са насочени 31 930 625 лв. (12,95%)
Сред останалите разходи:
4,5 млн. лв. – за заплати и осигуровки
3,5 млн. лв. – за ремонт и поддръжка на паркове и градини
1,2 млн. лв. – за изграждане и поддръжка на светофари
Най-ниски са сумите за:
Ремонти и изграждане на детски градини и училища – 35 640 лв.
Представителни разходи – 8 537 лв.
Командировки – 2 144 лв.
