Над 246 млн. лв. разходи на Столичната община за август – най-много за транспорт и метро

През август Столичната община е разплатила общо 246 591 432 лв., като най-големият дял от средствата е отишъл за транспорт – над 33 млн. лв.

Следват 9,8 млн. лв. за изграждането на метрото и 9 млн. лв. за погасяване на заеми.

- Реклама -

От общата сума, директно извършените плащания от общината възлизат на 95 341 073 лв., което представлява 38,66% от всички разплатени средства.

По другите направления:

Заредените лимити за районните администрации са на стойност 119 319 734 лв. (48,39%)

са на стойност (48,39%) Към второстепенни и третостепенни разпоредители са насочени 31 930 625 лв. (12,95%)

Сред останалите разходи:

4,5 млн. лв. – за заплати и осигуровки

– за заплати и осигуровки 3,5 млн. лв. – за ремонт и поддръжка на паркове и градини

– за ремонт и поддръжка на паркове и градини 1,2 млн. лв. – за изграждане и поддръжка на светофари

Най-ниски са сумите за: