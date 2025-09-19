НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Над 600 спортни обекта има вече в София 

          0
          21
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Столичната община стартира кампания за изграждане на адаптирани фитнес съоръжения за по-възрастни и хора с двигателни увреждания. Новите уреди ще бъдат разположени в парковете „Заимов“, „Гео Милев“, в „Надежда 3“, „Младост“ и Западен парк.

          - Реклама -

          Целта е чрез спорта да се осигури по-добро качество на живот, да се насърчи социалната интеграция и да се създадат повече възможности за общуване и активност на възрастните и хората със специфични потребности.

          В столицата вече има над 600 спортни обекта със свободен достъп – спортни площадки, стрийт фитнеси, тенис маси и др. За първи път тази година общината създаде специален механизъм за финансиране на поддръжката на вече изградени обекти, като за 2025 г. са разпределени 1,7 млн. лв. между всички 24 района.

          Паралелно общината продължава програмите си „София спортува“, „Спортна столица“ и инициативите за детско-юношески спорт, с общо 2,65 млн. лв. финансиране за 2025 г. Подпомогнати са дейности на над 230 организации, включително 120 спортни клуба, 30 НПО, 45 училища и 35 районни администрации.

          Столичната община стартира кампания за изграждане на адаптирани фитнес съоръжения за по-възрастни и хора с двигателни увреждания. Новите уреди ще бъдат разположени в парковете „Заимов“, „Гео Милев“, в „Надежда 3“, „Младост“ и Западен парк.

          - Реклама -

          Целта е чрез спорта да се осигури по-добро качество на живот, да се насърчи социалната интеграция и да се създадат повече възможности за общуване и активност на възрастните и хората със специфични потребности.

          В столицата вече има над 600 спортни обекта със свободен достъп – спортни площадки, стрийт фитнеси, тенис маси и др. За първи път тази година общината създаде специален механизъм за финансиране на поддръжката на вече изградени обекти, като за 2025 г. са разпределени 1,7 млн. лв. между всички 24 района.

          Паралелно общината продължава програмите си „София спортува“, „Спортна столица“ и инициативите за детско-юношески спорт, с общо 2,65 млн. лв. финансиране за 2025 г. Подпомогнати са дейности на над 230 организации, включително 120 спортни клуба, 30 НПО, 45 училища и 35 районни администрации.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Борис Митов с анализ: Какво всъщност има по делото срещу Барбутов?

          Камелия Григорова -
          Журналистът от „Свободна Европа“ Борис Митов коментира в предаването „ЕвроДикоФ“, че делото срещу Никола Барбутов има две измерения – публично и правно. По думите му...
          Правосъдие

          Адвокатът на Благомир Коцев ракри защо съдът си направи отвод

          Камелия Григорова -
          Отводът на съдебния състав по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев не е направен само заради мен, а и заради твърдения, че защитата...
          Общество

          Александра Маркарян: Над 1500 „незаконни“ студенти в УНСС за две години

          Антония Лазарова -
          „През 2023/24 и 2024/25 учебна година в УНСС са приети общо над 1500 студенти в бакалавърски и магистърски програми по т.нар. държавна

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions