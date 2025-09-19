Над 600 спортни обекта има вече в София 

Столичната община стартира кампания за изграждане на адаптирани фитнес съоръжения за по-възрастни и хора с двигателни увреждания. Новите уреди ще бъдат разположени в парковете „Заимов“, „Гео Милев“, в „Надежда 3“, „Младост“ и Западен парк.

Целта е чрез спорта да се осигури по-добро качество на живот, да се насърчи социалната интеграция и да се създадат повече възможности за общуване и активност на възрастните и хората със специфични потребности.

В столицата вече има над 600 спортни обекта със свободен достъп – спортни площадки, стрийт фитнеси, тенис маси и др. За първи път тази година общината създаде специален механизъм за финансиране на поддръжката на вече изградени обекти, като за 2025 г. са разпределени 1,7 млн. лв. между всички 24 района.

Паралелно общината продължава програмите си „София спортува“, „Спортна столица“ и инициативите за детско-юношески спорт, с общо 2,65 млн. лв. финансиране за 2025 г. Подпомогнати са дейности на над 230 организации, включително 120 спортни клуба, 30 НПО, 45 училища и 35 районни администрации.