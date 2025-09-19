НА ЖИВО
          Недоволство в Пловдив – родители алармират за опасен път към училище и детска градина

          Жители на пловдивския район „Южен“ изразиха недоволство от липсата на пешеходни пътеки, светофари и тротоари по улица „Александър Стамболийски“. Според тях пътят до близките училища и детски градини е опасен, особено за малките деца, които често преминават през натоварения участък без адекватни мерки за безопасност.

          „Сигнализираме с табелки на шофьорите, за да покажем, че искаме да пресечем“, разказват родители. По думите им най-близката пешеходна пътека е на 300-400 метра, което ги принуждава да рискуват, преминавайки директно през улицата.

          „В района има детска градина и училище – минават не само родители с деца, но и деца, които вървят сами“, допълват местните жители.

          От ВиК коментираха, че изграждането на пешеходна пътека не е част от техния проект. „Ние сме експлоатационно дружество и няма как да поставим временна пътеходна пътека“, заяви Ивайло Добрев.

          Кметът на район „Южен“ обаче увери, че в проекта за рехабилитация на улицата е предвидена маркировка. Пешеходната пътека ще бъде изградена след полагане на последния слой асфалт – до края на следващата година.

