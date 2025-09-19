НА ЖИВО
          НОВА ТРЕВОГА: Откриха останки от втора ракета в Полша

          Антония Лазарова
          Полската военна жандармерия проведе спешна операция в град Хойни, Люблинско воеводство, след като бяха открити останки, за които се предполага, че са от ракета, използвана за сваляне на дрон.

          По данни на агенция IAR отломките са намерени случайно от местен жител, който сигнализирал полицията.

          Районът е бил отцепен, а на място ще се извърши криминалистична експертиза, съобщиха от жандармерията в социалната мрежа X.

          Инцидентът идва на фона на напрежение по границата с Беларус. Само ден по-рано вътрешният министър Марцин Кервински съобщи за опит на дронове, вероятно руски и беларуски, да навлязат в полското въздушно пространство. Той определи ситуацията като „много, много напрегната“.

          Това е втори подобен случай за по-малко от две седмици. На 10 септември Полша обяви за масирано навлизане на над 20 безпилотни апарата, някои от които бяха свалени. Тогава бе повредена къща, като властите уточниха, че щетите са причинени от ракета, изстреляна от полски изтребител F-16 по време на операцията.

          Резултатите от експертизата на новооткритите отломки ще бъдат ключови за изясняване на ситуацията и за оценката на мерките за защита на въздушното пространство на Полша и НАТО.

