      петък, 19.09.25
          Нови подробности за ужасяващата катастрофа с АТВ в Слънчев бряг

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Автотехническата експертиза, която трябва да внесе яснота около тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг, ще бъде готова най-вероятно във вторник. Това съобщи в ефира на БНТ говорителят на Националната следствена служба (НСлС) и следовател Мариан Маринов.

          По думите му заключенията на вещите лица ще покажат каква е била видимостта на пешеходците и насрещно движещите се превозни средства в момента на инцидента.

          Маринов уточни, че разследващите разполагат с видеозаписи, заснели целия маршрут на АТВ-то, който е продължил между 10 и 15 секунди.

          „От самото потегляне имаме ляв завой, навлизане в насрещното и рязка маневра надясно в посока групата пешеходци“, описа фаталната последователност той. Според експертите обвиняемият Никола Бургазлиев се е движил със скорост до 30 км/ч., въпреки че превозното средство е тежало близо 880 кг.

          Следователят разкри, че момичето, возило се заедно с Бургазлиев, е в състояние на силен стрес и засега не може да даде адекватни показания.

          „Тя нищо не може да каже“, посочи Маринов и допълни, че след удара не е направен опит за оказване на помощ на пострадалите.

          Катастрофата стана на 14 август, когато 18-годишният Бургазлиев загуби контрол над мощното електрическо АТВ. При опит да избегне сблъсък с кола, той се качи на тротоара и помете семейство от Пловдив – Христина и Димитър (на 35 г.), техния 4-годишен син Марти и двете племеннички на мъжа на 6 и 12 години. Майката Христина по-късно почина в болница от тежките си травми.

