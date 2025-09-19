Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

Ню Йорк се подготвя за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, която ще събере стотици световни лидери и официални лица в сърцето на града. Въпреки че към момента няма конкретна заплаха, властите предприемат изключително строги мерки за сигурност.

Хиляди полицаи, включително антитерористични звена и дронове за наблюдение, вече са мобилизирани. Сигурността ще обхваща улиците, метрото, въздушното пространство и водните пътища, заяви кметът на града Ерик Адамс.

Речите пред Общото събрание започват във вторник, 23 септември. Очаква се близо 150 държавни и правителствени ръководители, както и десетки външни министри и делегати, да се изкажат от трибуната на 193-членния световен орган.

По време на сесията ще бъдат обсъждани глобални теми като климатични промени, международна сигурност, икономическо възстановяване и военни конфликти, включително ситуацията в Украйна и Близкия изток.