      петък, 19.09.25
          НЗОК алармира за нови фишинг измами от нейно име, сигнализира МВР и ГДБОП

          Ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е уведомило Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Дирекция „Киберпрестъпления“ при МВР за продължаващи опити за измама от името на институцията чрез e-mail и SMS съобщения.

          До структурите на МВР са препратени и получени сигнали от граждани, в които се съобщава за съмнителни съобщения с подвеждащо съдържание. НЗОК е предоставила информация за идентифицираните фишинг модели, използвани за злоупотреба с лични данни и финансови средства.

          Писма са изпратени и до доставчици на електронна поща, чиито платформи се използват за разпространение на фалшиви съобщения. В тях НЗОК настоява за предприемане на действия по блокиране и ограничаване на фишинг съдържание, включително чрез активиране на spam-филтри по ключови фрази като:

          • „възстановяване на здравноосигурителни средства“
          • „здравноосигурителни вноски“
          • „предплатена сума“
          • „въведете вашия ЕГН/ЛНЧ“

          Целта е да се предотвратят измами и да се защитят потребителите от неоторизирано източване на лична или финансова информация.

          НЗОК напомня, че комуникацията с гражданите се извършва само по официални канали и единствено във връзка със:

          • статус на протоколи за предписани медикаменти,
          • издадени ЛКК протоколи,
          • заявления за помощни средства и ремонти,
          • одобрения по постъпили заявления.

          Институцията не изпраща линкове, не изисква въвеждане на лични данни и не иска потвърждение чрез SMS или имейл по финансови въпроси.

