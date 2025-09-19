НЗОК алармира за нови фишинг измами от нейно име, сигнализира МВР и ГДБОП

Ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е уведомило Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Дирекция „Киберпрестъпления“ при МВР за продължаващи опити за измама от името на институцията чрез e-mail и SMS съобщения.

До структурите на МВР са препратени и получени сигнали от граждани, в които се съобщава за съмнителни съобщения с подвеждащо съдържание. НЗОК е предоставила информация за идентифицираните фишинг модели, използвани за злоупотреба с лични данни и финансови средства.

Писма са изпратени и до доставчици на електронна поща, чиито платформи се използват за разпространение на фалшиви съобщения. В тях НЗОК настоява за предприемане на действия по блокиране и ограничаване на фишинг съдържание, включително чрез активиране на spam-филтри по ключови фрази като:

„възстановяване на здравноосигурителни средства“

„здравноосигурителни вноски“

„предплатена сума“

„въведете вашия ЕГН/ЛНЧ“

Целта е да се предотвратят измами и да се защитят потребителите от неоторизирано източване на лична или финансова информация.

НЗОК напомня, че комуникацията с гражданите се извършва само по официални канали и единствено във връзка със:

статус на протоколи за предписани медикаменти,

издадени ЛКК протоколи,

заявления за помощни средства и ремонти,

одобрения по постъпили заявления.

Институцията не изпраща линкове, не изисква въвеждане на лични данни и не иска потвърждение чрез SMS или имейл по финансови въпроси.