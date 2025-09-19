Общо 7 държави от ЕС купуват газ от Русия

Седем държави от ЕС продължават да купуват руски газ, заяви говорителката ЕС по енергетиката Анна-Кайса Итконен, на която се позовава британският в. „Гардиън“.

Освен Унгария и Словакия, руски газ консумират още Белгия, Франция, Гърция, Нидерландия и Португалия. Говорителката обаче не уточни обема на руския газ, внесен от всяка от седемте държави.

Вносът на руски газ в ЕС обаче може да спре още през 2027 г. Според източници на агенция „Блумбърг“, като част от 19-ия пакет от санкции, блокът може да ускори постепенното спиране на руския газ с една година, което първоначално беше планирано за 1 януари 2028 г.