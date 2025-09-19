Обвинителен акт срещу двама младежи за въоръжени грабежи над ученици в София

Софийската районна прокуратура внесе обвинителен акт срещу 15-годишно и 19-годишно момче, обвинени в извършване на въоръжени грабежи над ученици в столичния квартал „Хаджи Димитър“.

- Реклама -

Инцидентите са станали на 31 декември 2024 г. около 13:25 ч. в градинка в квартала, където обвиняемите приближили четирима непълнолетни ученици и ги заплашили с нож и лютив спрей. Под заплаха, децата предали общо 80 лева, а впоследствие чантите им били претърсени и отнети още 20 лева.

По-късно същия ден, на автобусна спирка в същия район, младежите отново нападнали ученици по идентичен начин и отнели още 25 лева. Потърпевшите веднага уведомили родителите си и подали сигнал до полицията.

Разследването по случая приключи в рамките на седем месеца. Събраните доказателства сочат, че двамата младежи са съпричастни към извършените престъпления.

Предстои делото да бъде разгледано от Софийския районен съд.