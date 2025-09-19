Омбудсманът съветва: Плащайте с карти след въвеждането на еврото

„Няма институция, която да ви звъни по телефона или да ви подканва да обменяте левове в евро“, каза омбудсманът

Омбудсманът Велислава Делчева проведе първата си изнесена приемна за граждани в Дупница, заедно с екип от експерти от институцията. В рамките на деня хората имаха възможност да получат на място консултации и съдействие по различни въпроси и проблеми.

- Реклама -

Кампанията беше подкрепена и от управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова. Заедно с омбудсмана те дадоха официален старт на съвместната инициатива „Пенсиите в евро“.

Инициативата е насочена към възрастните хора във връзка с предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г., обясни Велислава Делчева. Основната ѝ цел е да информира и подготви гражданите за прехода – от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшиви банкноти и да не попадат в капаните на измамници.

„Още на първата ни среща с хората стана ясно, че процесът по превалутирането буди сериозно безпокойство у много от тях“, посочи Делчева.

Затова инициативата има и превантивна роля – да отговори на притесненията и да предостави надеждна информация от отговорните институции.

Омбудсманът посъветва хората, когато е възможно, след 1 януари да извършват плащания с банкови карти, за да избегнат объркване при плащане в левове и връщане на ресто в евро, което може да доведе до грешки.

Омбудсманът посъветва хората, когато е възможно, след 1 януари да извършват плащания с банкови карти, за да избегнат объркване при плащане в левове и връщане на ресто в евро, което може да доведе до грешки.

По време на срещата беше поставен акцент върху опасността от телефонни измами, свързани с обмяна на левове в евро. „Няма институция, която да ви се обади по телефона и да ви подканя да обменяте левове в евро“, заяви омбудсманът Велислава Делчева. Тя предупреди хората да бъдат особено внимателни и при предложения за преподписване на договори, като подчерта, че всички договори ще бъдат автоматично превалутирани в евро по официалния курс.

Весела Караиванова, управител на Националния осигурителен институт, увери гражданите, че от 1 януари 2026 г. няма да има нито една пенсия, която да бъде намалена, спряна или променена. Това се отнася и за всички други социални плащания – за майчинство, бременност и раждане, отглеждане на дете, инвалидност или временна нетрудоспособност. Превалутирането ще бъде извършено по официалния курс в полза на хората, без да има риск дори от минимална загуба на доходи.

Караиванова добави, че НОИ вече е започнал разяснителна кампания и в домовете за възрастни хора. Тя подчерта, че нито едно плащане няма да бъде изгубено, променено или отказано.

По отношение на евентуалното поскъпване на стоките, омбудсманът заяви, че държавата е предприела мерки за ограничаване на ценовите злоупотреби и призова контролните органи да бъдат безкомпромисни. Тя насърчи гражданите при съмнения за нарушени права да сигнализират институцията на омбудсмана.

На място бяха раздадени и информационни брошури, изготвени от Министерството на финансите, които показват как ще се преизчислява рестото по официалния курс – 1 евро = 1,95583 лв. За удобство на хората с мобилни устройства, брошурите съдържат QR код, който води към калкулатор за бързо и точно превалутиране на левове и стотинки в евро и евроцентове.

В рамките на кампанията беше обявено и ново партньорство между омбудсмана и Българската телеграфна агенция (БТА). Споразумението бе подписано от Велислава Делчева и генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Благодарение на него, омбудсманът ще може да използва националните пресклубове на агенцията в страната за изнесени приемни и срещи с граждани.