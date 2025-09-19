НА ЖИВО
          Отлагат делото за смъртта на 12-годишната Сияна – целта е събиране на допълнителни доказателства (ВИДЕО)

          Делото за тежката катастрофа, при която загина 12-годишната Сияна, беше отложено за 17 октомври от 10:00 часа, съобщиха от Окръжния съд в Плевен. Причината е необходимостта от събиране на допълнителни доказателства.

          На следващото заседание ще бъдат изслушани вещи лица и експерти, свързани с разследването. Днешното, трето поред заседание по делото, премина с разпити на бабата и лелята на загиналото дете, както и на полицай, лекар и вещи лица.

          Сияна загина на 31 март тази година при катастрофа на участък от пътя Бяла – Ботевград. Ударът е между тежкотоварен камион и лек автомобил, управляван от дядото на детето. Обвиняем по делото е шофьорът на камиона.

          В края на юли, по време на предходното заседание, съдът изслуша шестима свидетели. Тогава делото също бе отложено заради необходимост от допълнително събиране на доказателства.

          Трагичната смърт на Сияна предизвика вълна от обществени реакции и протести, както и ангажиране на институциите с темата за пътната безопасност.

