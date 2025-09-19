НА ЖИВО
          Папа Лъв XIV коментира напрежението и разделенията в САЩ

          Папа Лъв XIV заяви в интервю със старшия кореспондент на католическото електронно издание „Крукс“, Елиз Ан Алън, че е обезпокоен от някои от събитията, случващи се в Съединените щати.

          „Не планирам да се замесвам в партийната политика. Това не е целта на Църквата“, каза роденият в САЩ понтифик.

          „Но не се страхувам да повдигам въпроси, които мисля, че са истински евангелски въпроси, които се надявам хората от двете страни на политическия спектър, както се казва, да могат да чуят“, допълни той. 

          „В един от последните си разговори с вицепрезидента на Съединените щати не съм водил директни разговори с президента и не съм се срещал с него. Говорих за човешкото достойнство и колко е важно то за всички хора, независимо къде са родени. Надявам се да намерим начин да уважаваме човешките същества – както в политиката, която водим, така и в решенията, които вземаме“, категоричен е главата на Римокатолическата църква.

