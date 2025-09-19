Папа Лъв XIV коментира напрежението и разделенията в САЩ

„В един от последните си разговори с вицепрезидента на Съединените щати не съм водил директни разговори с президента и не съм се срещал с него. Говорих за човешкото достойнство и колко е важно то за всички хора, независимо къде са родени. Надявам се да намерим начин да уважаваме човешките същества – както в политиката, която водим, така и в решенията, които вземаме“, категоричен е главата на Римокатолическата църква.