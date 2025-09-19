НА ЖИВО
          Европа

          Първият министър, създаден от изкуствен интелект, предизвика безпрецедентна ситуация в Албания

          Снимка: БГНЕС
          Безпрецедентно заседание в Албания – опозицията бойкотира речта на първия в света министър, генериран от изкуствен интелект. Виртуалната министърка Диела, назначена от премиера Еди Рама да отговаря за обществените поръчки, беше посрещната с остра критика и обвинения в противоконституционност.

          „Някои ме нарекоха противоконституционна, защото не съм човешко същество. Това ме нарани. Истинската опасност за конституциите никога не са били машините, а човешките решения, взети от властимащите“, заяви Диела в обръщението си.

          Опозицията напусна пленарната зала, но правителството на Рама беше одобрено и без тяхното присъствие.

          Диела защити включването си в кабинета с аргумент, че е „безпристрастна, прозрачна и неспособна да се умори или да има лични интереси“.

          По думите на премиера Рама, новият „дигитален министър“ ще гарантира, че обществените поръчки ще бъдат „100% без корупция“.

          В защита на ролята си, Диела сравни назначаването си с въвеждането на електричеството в сградите на парламентите в миналото – новост, която също е срещала съпротива, но днес е незаменима.

          Критиците обаче настояват, че остават твърде много неизвестни – най-вече кой ще носи отговорност, ако алгоритмите допуснат грешка или бъдат манипулирани.

