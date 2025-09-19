Пътешествие с мотор: Чешкия президент пътува с мотор Румъния

Чешкият президент Петър Павел предприема пътешествие с мотоциклет, по време на което изминава около 3000 километра през територията на Румъния, съобщават местни медии.

63-годишният държавен глава е пътувал в неофициална форма, в компанията на близки приятели. По време на маршрута си е избягвал луксозно настаняване, предпочитайки скромни места за нощувка, като не е оставал повече от една нощ на едно и също място.

Маршрутът му е преминал през някои от най-емблематичните пътища на страната – Трансфъгарашан и Трансалпина, както и през живописни райони като Трансилвания, Буковина и Молдова.

Според медийните публикации, по време на пътуването си президентът е имал възможност да се срещне с местни жители и да опознае румънската култура и традиции.

„Нямаше недостиг на приключения и дори срещнахме мечки“, става ясно от разказа на негов приятел, който го е придружавал, в социалната мрежа Фейсбук.

В друга ситуация чешкият президент помогнал на непознат на улицата да преодолее епилептичен припадък. Разбира се, въпросният човек нямал представа кой му се е притекъл на помощ, коментират местните медии.

„Румъния е красива страна, с много мили хора и много красиви места. Има нещо диво и същевременно много приветливо в тези планини, нещо, което рядко се среща някъде другаде в днешно време“, сподели Петър Павел пред сайта Idnes.cz

След ваканцията в Румъния и подчерта, че ще я препоръча на всички, информира румънската телевизия Диджи 24, предава БТА.