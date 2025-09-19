Пациент нападна зъболекарка пред кабинета ѝ в Казанлък

Зъболекарка в Казанлък е била нападната от пациент пред кабинета си, съобщиха от полицията.

- Реклама -

Инцидентът е станал на 18 септември около 13:24 ч., когато в Районното управление в Казанлък е постъпил сигнал от потърпевшата. Тя съобщила, че е била ударена от свой клиент непосредствено пред стоматологичния си кабинет в града.

На място е извършена проверка, а жената е прегледана от медицински екип. Установено е, че няма сериозни наранявания и е била освободена.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава с цел да бъдат установени всички факти и обстоятелства около нападението.