Петър Клисаров: Предвиждам, че Урсула фон дер Лайен ще падне от власт до шест месеца

„Честито, България ще плаща заем заради Урсула фон дер Лайен.“

Това каза председателят на ПП „Пряка демокрация“ Петър Клисаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Клисаров припомни новата идея на Европейската комисия, според която замразените руски активи, които се оценяват на около 180 милиарда долара, вместо да се конфискуват, да бъдат заменени за облигации, гарантирани от ЕС и така да де избегнат правни и политически рискове.