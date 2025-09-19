НА ЖИВО
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
          Петър Клисаров: Предвиждам, че Урсула фон дер Лайен ще падне от власт до шест месеца

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Честито, България ще плаща заем заради Урсула фон дер Лайен.“

          Това каза председателят на ПП „Пряка демокрация“ Петър Клисаров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Клисаров припомни новата идея на Европейската комисия, според която замразените руски активи, които се оценяват на около 180 милиарда долара, вместо да се конфискуват, да бъдат заменени за облигации, гарантирани от ЕС и така да де избегнат правни и политически рискове.

          За „приятели на Путин“: Румънски евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета За „приятели на Путин“: Румънски евродепутат съди Урсула фон дер Лайен за клевета

          „Искам хората много хубаво да започнат да мислят как по най-добрия начин да се свали това правителство, за да не влезем в еврото, а и защото според мен в следващите шест месеца Урсула фон дер Лайен ще падне от власт. Когато тя падне от власт, ние трябва да имаме или временно правителство, или ново правителство“, посочи още гостът.

