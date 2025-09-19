НА ЖИВО
          Питейната вода в Плевен е безопасна, уверяват от РЗИ

          Снимка: fitnesudoma.com
          Пробите на питейната вода в Плевен показват, че тя отговаря на всички здравни изисквания, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в предаването „Денят започва“.

          Въпреки въведения режим на водоснабдяване, няма регистрирано повишение в заболеваемостта сред населението, уточняват от РЗИ.

          Инспекцията извършва регулярни проверки всяка седмица, за да следи качеството на водата в условията на ограничено водоподаване.

          „Резултатите от лабораторните анализи показват, че водата на град Плевен е годна за питейно-битови нужди и няма риск за здравето на потребителите. Няма и завишаване на чревната заболеваемост. За целия период, откакто е въведен режим на водоснабдяване, имаме само две жалби на граждани. Извършили сме лабораторни анализи на водата в домовете и там тя съответства на здравните изисквания“, обясни директорът на Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ – Плевен, д-р Ани Симеонова.

          Тя уточни, че е въведен засилен мониторинг на водата – веднъж седмично се вземат проби от 10 контролни пункта в населеното място. По предписание на РЗИ – Плевен, собствен мониторинг извършва и ВиК – Плевен.

          „10 пункта са контролните, допълнително от наша страна се извършва контрол и в 5-те болници и големи награди, плюс детски учебни заведения и детска млечна кухня.“

          Тя обясни и какво точно се изследва:

          „Изследват се показателите по група от Наредба 9. Те са групирани като органолептични, химични и микробиологични. Органолептиката включва мътност, цвят, вкус и мирис. Изследва се активна реакция, амоний, нитрати, електропроводимост, остатъчен хлор и микробиологичните показатели.“

          По думите ѝ от РЗИ – Плевен са взели проби от сондажа в помпена станция при село Ясен.

          „Пробите показват, че водата в сондажа в помпена станция съответства на здравните изисквания с много добри качества.“

          Д-р Симеонова потвърди, че водата е годна за пиене и може да бъде допусната във водопреносната мрежа на Плевен. Също така водата съответства на Наредба 9 и мнението на здравната инспекция е, че може да бъде допусната за потребителите.

