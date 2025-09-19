Питейната вода в Плевен е безопасна, уверяват от РЗИ

Пробите на питейната вода в Плевен показват, че тя отговаря на всички здравни изисквания, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в предаването „Денят започва“.
Въпреки въведения режим на водоснабдяване, няма регистрирано повишение в заболеваемостта сред населението, уточняват от РЗИ.
Инспекцията извършва регулярни проверки всяка седмица, за да следи качеството на водата в условията на ограничено водоподаване.
Тя уточни, че е въведен засилен мониторинг на водата – веднъж седмично се вземат проби от 10 контролни пункта в населеното място. По предписание на РЗИ – Плевен, собствен мониторинг извършва и ВиК – Плевен.
Тя обясни и какво точно се изследва:
По думите ѝ от РЗИ – Плевен са взели проби от сондажа в помпена станция при село Ясен.
Д-р Симеонова потвърди, че водата е годна за пиене и може да бъде допусната във водопреносната мрежа на Плевен. Също така водата съответства на Наредба 9 и мнението на здравната инспекция е, че може да бъде допусната за потребителите.
