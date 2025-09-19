Пиян велосипедист в болница след инцидент – твърди, че е блъснат

56-годишен велосипедист е пострадал при пътен инцидент, станал снощи около 20:30 ч. на бул. „България“ 31 в Ловеч. На място са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които са открили пострадалия паднал на пътното платно.

Мъжът е транспортиран за преглед в Центъра за спешна медицинска помощ – Ловеч, където е установена фрактура на тазобедрената става.

При направен тест с дрегер е отчетено наличие на 1,3 промила алкохол в издишания въздух.

Според показанията на велосипедиста, той е бил блъснат от лек автомобил, който извършвал обратен завой. Към момента обаче такъв автомобил не е идентифициран, тъй като липсват данни за марка, модел или регистрационен номер.

По случая е образувана проверка, като разследването продължава.