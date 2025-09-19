НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Пиян велосипедист в болница след инцидент – твърди, че е блъснат

          0
          8
          Снимка: БГНЕС архив
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          56-годишен велосипедист е пострадал при пътен инцидент, станал снощи около 20:30 ч. на бул. „България“ 31 в Ловеч. На място са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които са открили пострадалия паднал на пътното платно.

          - Реклама -

          Мъжът е транспортиран за преглед в Центъра за спешна медицинска помощ – Ловеч, където е установена фрактура на тазобедрената става.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          При направен тест с дрегер е отчетено наличие на 1,3 промила алкохол в издишания въздух.

          Според показанията на велосипедиста, той е бил блъснат от лек автомобил, който извършвал обратен завой. Към момента обаче такъв автомобил не е идентифициран, тъй като липсват данни за марка, модел или регистрационен номер.

          По случая е образувана проверка, като разследването продължава.

          56-годишен велосипедист е пострадал при пътен инцидент, станал снощи около 20:30 ч. на бул. „България“ 31 в Ловеч. На място са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които са открили пострадалия паднал на пътното платно.

          - Реклама -

          Мъжът е транспортиран за преглед в Центъра за спешна медицинска помощ – Ловеч, където е установена фрактура на тазобедрената става.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          При направен тест с дрегер е отчетено наличие на 1,3 промила алкохол в издишания въздух.

          Според показанията на велосипедиста, той е бил блъснат от лек автомобил, който извършвал обратен завой. Към момента обаче такъв автомобил не е идентифициран, тъй като липсват данни за марка, модел или регистрационен номер.

          По случая е образувана проверка, като разследването продължава.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Задържаха 69-годишен мъж от Батак за притежание на незаконна ловна пушка

          Новинарски Екип -
          Служители на полицейското управление в Пещера и участъка в Батак са задържали 69-годишен мъж от родопския град за притежание на незаконно оръжие.
          Общество

          Антон Златанов: Българските граничари са школа за Европа

          Камелия Григорова -
          Ползата от съвместните учения на структурите за сигурност е огромна, а днешната демонстрация в Созопол бе реалистична симулация на инциденти, които вече са се...
          Крими

          Двама младежи зад кражбата на микробус на куриерска фирма

          Новинарски Екип -
          Пещерските криминалисти установиха самоличността на двама младежи, отговорни за кражбата на служебен микробус, собственост на куриерска фирма.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions