Плевен – областта с най-висока осигуреност с лекари в страната

Плевен е областта с най-висока осигуреност на населението с лекари в България. Това показва анализ на данните за 2024 г., изготвен от отдел „Статистически изследвания“ при Териториалното статистическо бюро „Северозапад“.
Средната осигуреност с лекари в страната е 46.8 на 10 000 души от населението. По области този показател варира от 25.1 до 80.3 на 10 000 души. Най-високи стойности се наблюдават в региони с медицински университети и университетски болници.
В Плевен осигуреността достига 80.3 на 10 000 души – най-високата в страната. Следват София (столица) с 57.7, Пловдив с 57.4 и Варна с 52.0. Най-ниски нива се отчитат в областите Кърджали, Ямбол, Хасково и Разград.
По отношение на лекарите по дентална медицина, Плевен изостава от средното за страната. Показателят за областта е 7.3 на 10 000 души, докато националната стойност е 12.1.
Към края на миналата година в Плевенска област практикуват на основен договор общо 1 729 лекари, както и 157 лекари по дентална медицина. Медицинските специалисти и професионалистите по здравни грижи са 2 344 души, от които 1 422 са медицински сестри.
В областта функционират:
13 заведения за болнична помощ с общо 2 911 легла;
68 извънболнични здравни заведения с 49 легла;
7 други лечебни и здравни заведения с 187 легла.
Както припомня БТА, преди месец край Плевен бе направена първа копка на нов корпус към болница „Света Марина“.
В новата сграда ще се помещават:
Родилно отделение
Отделение по лъчетерапия
Клиники по ендокринология, пулмология и фтизиатрия, нефрология и неврология
Реанимация с 15 легла
Проектът е част от усилията за подобряване на здравната инфраструктура в региона.
