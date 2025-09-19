Пожар заради почистване на двор: Жена е задържана след инцидент в село Дълбоки

56-годишна жена е задържана за срок до 24 часа във връзка с голям пожар, възникнал в четвъртък в старозагорското село Дълбоки. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Стара Загора, цитирани от кореспондента на БТА Павлина Дудева.

Според разследващите, инцидентът е започнал в двора на жената. По обяд тя запалила стари и ненужни вещи, с цел да почисти имота си. Заради силния вятър обаче огънят бързо се разпространил и обхванал сухи треви и храсти, като обгоряла площ от около 250 декара извън селото.

Пожарът е засегнал и кирпичена постройка. На място са били изпратени четири противопожарни екипа, които са успели да локализират и овладеят стихията.

По случая е образувано досъдебно производство.