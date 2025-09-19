НА ЖИВО
          Председателят на НСИ Атанас Атанасов получи заплаха за живота си

          Председателят на Националния статистически институт (НСИ) Атанас Атанасов обяви, че е получил поредна заплаха за живота си. В публикация във Facebook той съобщи, че съобщението е изпратено на официалния имейл на институцията.

          „Тази вечер получих поредната заплаха на официалния имейл като председател на НСИ. Случайно ли е, че в петък в Народното събрание първа точка е гласуване на промяна в Закона за статистиката, която цели да бъде прекратен предсрочно мандатът ми?”, написа Атанасов.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Заради трите почивни дни: Очакват се жестоки проверки по пътищата

          Новинарски Екип -
          По традиция, около националните празници се засилва трафикът по главните пътища, автомагистрали и граничните пунктове.
          Политика

          СБЛЪСЪК! Пеевски отговори на Борисов: Очаквам отчет!

          Антония Лазарова -
          Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да приключи с темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правя ясен график,
          Политика

          Борисов попиля Радев: Колко време се гаври с …

          Антония Лазарова -
          „Не мога да отговарям за президента. Много направиха партиите. Без ГЕРБ не може.

