Председателят на Националния статистически институт (НСИ) Атанас Атанасов обяви, че е получил поредна заплаха за живота си. В публикация във Facebook той съобщи, че съобщението е изпратено на официалния имейл на институцията.
Председателят на НСИ Атанас Атанасов получи заплаха за живота си
