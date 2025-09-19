Проф. Юлиана Матеева: Борисов даде знак, че това вече не е неговото правителство

Това каза народният представител от ПГ на „Величие“ и заместник- председател на НС професор Юлиана Матеева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Според депутата не е случаен фактът, че председателят на ПП ГЕРБ не е участвал във вчерашното гласуване за вот на недоверие на кабинета „Желязков“. Тя допълни, че следва да разглеждаме действието му като знак, че това вече не е неговото правителство.
Това каза народният представител от ПГ на „Величие“ и заместник- председател на НС професор Юлиана Матеева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Според депутата не е случаен фактът, че председателят на ПП ГЕРБ не е участвал във вчерашното гласуване за вот на недоверие на кабинета „Желязков“. Тя допълни, че следва да разглеждаме действието му като знак, че това вече не е неговото правителство.