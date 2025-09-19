НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 20.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Проф. Юлиана Матеева: Борисов даде знак, че това вече не е неговото правителство

          0
          311
          Loading the player...
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Искри прехвърчат между титаните Борисов и Пеевски, единият е в неизгодна позиция. Става дума, разбира се, за господин Бойко Борисов. Изявленията му от вчера и днес показват, на практика, че той по своеобразна морзова азбука изпраща сигнал SOS за сериозен натиск върху себе си.

          Това каза народният представител от ПГ на „Величие“ и заместник- председател на НС професор Юлиана Матеева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според депутата не е случаен фактът, че председателят на ПП ГЕРБ не е участвал във вчерашното гласуване за вот на недоверие на кабинета „Желязков“. Тя допълни, че следва да разглеждаме действието му като знак, че това вече не е неговото правителство.

          Официално обръщение на ПП „Величие“ до медиите Официално обръщение на ПП „Величие“ до медиите

          „Доказва се тезата, че правителството е на пряко подчинение на Делян Пеевски, а Борисов просто спуска волята на лидера на „ДПС-Ново начало“ до Росен Желязков“, посочи още гостенката.

          „Искри прехвърчат между титаните Борисов и Пеевски, единият е в неизгодна позиция. Става дума, разбира се, за господин Бойко Борисов. Изявленията му от вчера и днес показват, на практика, че той по своеобразна морзова азбука изпраща сигнал SOS за сериозен натиск върху себе си.

          Това каза народният представител от ПГ на „Величие“ и заместник- председател на НС професор Юлиана Матеева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според депутата не е случаен фактът, че председателят на ПП ГЕРБ не е участвал във вчерашното гласуване за вот на недоверие на кабинета „Желязков“. Тя допълни, че следва да разглеждаме действието му като знак, че това вече не е неговото правителство.

          Официално обръщение на ПП „Величие“ до медиите Официално обръщение на ПП „Величие“ до медиите

          „Доказва се тезата, че правителството е на пряко подчинение на Делян Пеевски, а Борисов просто спуска волята на лидера на „ДПС-Ново начало“ до Росен Желязков“, посочи още гостенката.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Митов: Вотът на недоверие беше фейсбук компилация с тролски коментари

          Владимир Висоцки -
          Вотовете на недоверие в една демокрация са ядреният бутон на опозицията - би трябвало да се ползват тогава, когато има някакъв шанс да бъде...
          Политика

          Мирчев: Пеевски трябва да бъде охраняван от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, която отговаря за затворите

          Владимир Висоцки -
          "България вече е член на ЕС, НАТО, еврозоната и Шенген, но не успя да построи демокрацията. Ние трябва да си я построим". Това заяви пред...
          Общество

          Борис Митов с анализ: Какво всъщност има по делото срещу Барбутов?

          Камелия Григорова -
          Журналистът от „Свободна Европа“ Борис Митов коментира в предаването „ЕвроДикоФ“, че делото срещу Никола Барбутов има две измерения – публично и правно. По думите му...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions