Проф. Юлиана Матеева: Борисов даде знак, че това вече не е неговото правителство

„Искри прехвърчат между титаните Борисов и Пеевски, единият е в неизгодна позиция. Става дума, разбира се, за господин Бойко Борисов. Изявленията му от вчера и днес показват, на практика, че той по своеобразна морзова азбука изпраща сигнал SOS за сериозен натиск върху себе си.

Това каза народният представител от ПГ на „Величие“ и заместник- председател на НС професор Юлиана Матеева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според депутата не е случаен фактът, че председателят на ПП ГЕРБ не е участвал във вчерашното гласуване за вот на недоверие на кабинета „Желязков“. Тя допълни, че следва да разглеждаме действието му като знак, че това вече не е неговото правителство.