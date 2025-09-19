НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Промени в Закона за енергията може да вдигнат цените на бензина и дизела

          0
          54
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Планираните изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници могат да повлияят на цените на конвенционалните автомобилни горива като бензин и дизел. Причината е въвеждането на нови регулации, насочени към доставчиците на горива. Според действащите разпоредби, до 2030 г. поне 14% от енергията, използвана в транспортния сектор, трябва да бъде от възобновяеми източници. Новите предложения предвиждат този процент да се увеличи до 29%, което е повече от двойно увеличение.

          - Реклама -

          За постигане на тази цел се въвежда механизъм с конкретни задължения за доставчиците. Той включва определяне на общото потребление на горива и електроенергия в транспорта, годишно нарастване на дела на възобновяемата енергия и индивидуални цели за всяка компания за периода 2025–2030 г. Тези цели ще се основават на количествата горива и електроенергия, доставени през предходната година.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          Ако даден доставчик не успее да изпълни поставените цели чрез собствени действия, ще има възможност да закупи кредити за възобновяема електроенергия. Тези кредити се издават от оператори на обществени зарядни станции въз основа на реално измереното количество зелена електроенергия, използвана за зареждане на електромобили, съобщава „Труд“. Процесът по издаване и търговия с кредити ще бъде администриран от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

          Планираните изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници могат да повлияят на цените на конвенционалните автомобилни горива като бензин и дизел. Причината е въвеждането на нови регулации, насочени към доставчиците на горива. Според действащите разпоредби, до 2030 г. поне 14% от енергията, използвана в транспортния сектор, трябва да бъде от възобновяеми източници. Новите предложения предвиждат този процент да се увеличи до 29%, което е повече от двойно увеличение.

          - Реклама -

          За постигане на тази цел се въвежда механизъм с конкретни задължения за доставчиците. Той включва определяне на общото потребление на горива и електроенергия в транспорта, годишно нарастване на дела на възобновяемата енергия и индивидуални цели за всяка компания за периода 2025–2030 г. Тези цели ще се основават на количествата горива и електроенергия, доставени през предходната година.

          Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН Ню Йорк под засилена охрана преди 80-ото Общо събрание на ООН

          Ако даден доставчик не успее да изпълни поставените цели чрез собствени действия, ще има възможност да закупи кредити за възобновяема електроенергия. Тези кредити се издават от оператори на обществени зарядни станции въз основа на реално измереното количество зелена електроенергия, използвана за зареждане на електромобили, съобщава „Труд“. Процесът по издаване и търговия с кредити ще бъде администриран от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Александра Маркарян: Над 1500 „незаконни“ студенти в УНСС за две години

          Антония Лазарова -
          „През 2023/24 и 2024/25 учебна година в УНСС са приети общо над 1500 студенти в бакалавърски и магистърски програми по т.нар. държавна
          Политика

          Донка Михайлова: Новият закон за ВиК ще ни задължи да плащаме цена, която е с 30% по-висока

          Антония Лазарова -
          „Един закон, който разгневи българските местни власти, защото предвижда закриването на общинските ВиК дружества.
          Крими

          Заради тежка диагноза: Родители и син сложиха край на живота си в Сливница

          Владимир Висоцки -
          Тежък инцидент разтърси района на Сливница днес, след като в лек автомобил, изоставен в нива, бяха открити телата на трима души – мъж и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions