Промени в Закона за енергията може да вдигнат цените на бензина и дизела

Планираните изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници могат да повлияят на цените на конвенционалните автомобилни горива като бензин и дизел. Причината е въвеждането на нови регулации, насочени към доставчиците на горива. Според действащите разпоредби, до 2030 г. поне 14% от енергията, използвана в транспортния сектор, трябва да бъде от възобновяеми източници. Новите предложения предвиждат този процент да се увеличи до 29%, което е повече от двойно увеличение.

За постигане на тази цел се въвежда механизъм с конкретни задължения за доставчиците. Той включва определяне на общото потребление на горива и електроенергия в транспорта, годишно нарастване на дела на възобновяемата енергия и индивидуални цели за всяка компания за периода 2025–2030 г. Тези цели ще се основават на количествата горива и електроенергия, доставени през предходната година.

Ако даден доставчик не успее да изпълни поставените цели чрез собствени действия, ще има възможност да закупи кредити за възобновяема електроенергия. Тези кредити се издават от оператори на обществени зарядни станции въз основа на реално измереното количество зелена електроенергия, използвана за зареждане на електромобили, съобщава „Труд“. Процесът по издаване и търговия с кредити ще бъде администриран от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.