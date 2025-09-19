Путин разкри колко руски войници се бият на фронта в Украйна

Повече от 700 000 руски военнослужещи участват в бойните действия в Украйна, заяви президентът на Русия Владимир Путин на среща с лидери на парламентарни групи в Москва, цитиран от ТАСС.

„Виждате ли, има над 700 000 души по линията на съприкосновение", посочи той, като добави, че сред тях трябва да се подбират хора, готови за работа в държавната служба.

Информацията не може да бъде потвърдена по независим начин, отбелязва ДПА. Според оценки на военни експерти общата численост на руските въоръжени сили е малко под 1,3 милиона души, докато украинската армия разполага с приблизително 900 000 активни военнослужещи.

Конфликтът продължава вече повече от три години и половина, като Русия окупира около една пета от територията на Украйна. До момента и двете страни не са предоставили официални данни за загубите си.