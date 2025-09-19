НА ЖИВО
          Районният съд в Кюстендил задържа под стража треньор, обвинен в блудство с малолетни

          Районният съд в Кюстендил определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо мъж, обвинен в блудствени действия с малолетни момичета под 14-годишна възраст.

          Мярката е наложена по искане на прокуратурата. Съдебното определение подлежи на обжалване пред Окръжния съд в тридневен срок.

          Според разследването, има данни за пострадали две или три деца. Блудствените действия са били извършени по време на тренировки по плуване, като обвиняемият е бил треньор на пострадалите.

          От съда уточняват, че има събрани доказателства за съпричастност на обвиняемия към извършеното престъпление. Това се потвърждава от показанията на разпитани свидетели, както и на две от пострадалите деца. Едно от тях твърди, че обвиняемият е извършил подобно деяние и спрямо друго, по-малко момиче.

          Обвиняемият досега не е осъждан.

