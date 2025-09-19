Разписанието на влаковете от Русе остава почти без промяна през 2025 г.

Разписанието на повечето влакове, свързващи Русе с останалата част на страната, ще остане почти без промяна през 2025 година. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов в ефира на bTV.

Директни влакове за София, Пловдив и Варна – без промяна

И през следващата година се запазват всички директни влакове от Русе към София, Пловдив и Варна, както и в обратната посока.

Първият влак за столицата, познат като „Синият Дунав“, ще тръгва от Русе в 6:20 ч. и ще пристига в София-Север в 12:25 ч. Композицията ще продължи да се състои от новите вагони, доставени от Германия.

Заради текущ ремонт на коловозите на централната гара в София, пътниците ще се прекачват от гара София-Север на друг влак в 12:35 ч., който ще пристига на Централна гара пет минути по-късно – в 12:40 ч. Освен това, градски транспорт свързва удобно София-Север с центъра на столицата и други квартали.

Следващите два директни влака за София ще тръгват от Русе в 14:25 ч. и около 23:00 ч. Нощният влак ще включва кушет-вагон, който ще бъде прекачен към друга композиция в Горна Оряховица, без да се налага слизане на пътниците.

Обратните влакове от София-Север към Русе ще бъдат в 7:15 ч. и 15:40 ч.

Нощен влак София – Силистра през Русе

Запазва се и нощният влак от София за Силистра, който преминава през Русе. Той ще тръгва минути след 20:00 ч. и ще пристига в крайдунавския град около 2:30 ч. В състава му също има кушет-вагон.

Влак Русе – Пловдив и връзка с „Янтра“

Директната връзка Русе – Пловдив също остава. Влакът ще тръгва от Русе около 4:50 ч. и ще пристига в Пловдив в 11:45 ч. Обратното пътуване ще започва в 16:05 ч., а пристигането в Русе ще е малко след 23:00 ч.

Около 21:00 ч. композицията ще бъде в Горна Оряховица, където ще има връзка с експресния влак „Янтра“, тръгващ от София в 16:40 ч. и пристигащ в Горна Оряховица около 20:30 ч. Това дава възможност за алтернативно пътуване за онези, които не успеят да се качат на „Синият Дунав“. И „Янтра“ ще се движи с немските вагони.

Влакове за Варна – сутрин и следобед

От Русе за Варна ще продължат да се движат два директни бързи влака: в 5:55 ч. и 16:00 ч. От Варна към Русе съответно ще тръгват в 9:30 ч. и 18:15 ч.

Регионалното движение между Русе и Горна Оряховица също се запазва без промяна.

Свързаност Русе – Бургас и Русе – Шумен

Бързите влакове Русе – Пловдив – Русе през Казанлък ще осигуряват удобна връзка с влаковете по направление София – Бургас – София. Това дава възможност за удобно пътуване между Русе и Бургас в рамките на деня.

Освен това, бързият влак Пловдив – Варна ще тръгва около 7:00 ч. и ще осигурява връзка за Велико Търново и Русе в гара Михайлово. Така пътуването между Пловдив и Русе остава възможно и удобно в рамките на същия ден.

Промени при регионалните линии

Няма съществени промени в разписанията на регионалните влакове. Единственото по-значимо изменение е при пътническия влак от Русе – Разпределителна за Каспичан. Той вече ще тръгва в 11:50 ч. (вместо 7:33 ч.) и ще пътува директно до Шумен, където ще пристига около 15:00 ч.