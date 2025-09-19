НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 19.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Румъния иска отсрочка за затваряне на въглищните мини до 2030 г.

          0
          18
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Министърът на енергетиката на Румъния Богдан Иван предупреди в интервю за телевизия Digi24 за потенциалните рискове, ако страната затвори въглищните мини, преди да бъдат изградени новите газови централи.

          - Реклама -

          Според него, енергийната сигурност на страната може да бъде компрометирана, ако се действа прибързано, без да има адекватен заместител на въглищната енергия. В този контекст Румъния води преговори с Европейската комисия за удължаване на срока на експлоатация на въглищните електроцентрали.

          Отговор от страна на Комисията се очаква в близките дни, посочва Digi24, цитирани от БТА.

          Припомня се, че в началото на месеца министър Иван заяви и в интервю за телевизия Antena 3, че румънското правителство настоява за отлагане на закриването на въглищните централи, предвидено по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

          28-годишен мъж от Оборище задържан с наркотици при полицейска акция 28-годишен мъж от Оборище задържан с наркотици при полицейска акция

          Според действащия план, въглищните мощности трябва да бъдат изведени от експлоатация до края на 2025 г. Въпреки това, Румъния се надява срокът да бъде удължен до 2030 г., за да се осигури плавен преход към по-устойчиви енергийни източници и да се изгради необходимата газова инфраструктура.

          „Показах много ясно как Румъния може да достигне до енергийна бедност и дори до „блекаут“ (blackout), ако затвори тези централи, най-вече в зимния период, когато нямаме слънце, нито вятърна енергия; това може да доведе до блокиране на Румъния“, заяви пред Диджи 24 министърът на енергетиката и посочи, че на базата на тези данни се водят преговорите с Европейската комисия.

          Министърът на енергетиката на Румъния Богдан Иван предупреди в интервю за телевизия Digi24 за потенциалните рискове, ако страната затвори въглищните мини, преди да бъдат изградени новите газови централи.

          - Реклама -

          Според него, енергийната сигурност на страната може да бъде компрометирана, ако се действа прибързано, без да има адекватен заместител на въглищната енергия. В този контекст Румъния води преговори с Европейската комисия за удължаване на срока на експлоатация на въглищните електроцентрали.

          Отговор от страна на Комисията се очаква в близките дни, посочва Digi24, цитирани от БТА.

          Припомня се, че в началото на месеца министър Иван заяви и в интервю за телевизия Antena 3, че румънското правителство настоява за отлагане на закриването на въглищните централи, предвидено по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

          28-годишен мъж от Оборище задържан с наркотици при полицейска акция 28-годишен мъж от Оборище задържан с наркотици при полицейска акция

          Според действащия план, въглищните мощности трябва да бъдат изведени от експлоатация до края на 2025 г. Въпреки това, Румъния се надява срокът да бъде удължен до 2030 г., за да се осигури плавен преход към по-устойчиви енергийни източници и да се изгради необходимата газова инфраструктура.

          „Показах много ясно как Румъния може да достигне до енергийна бедност и дори до „блекаут“ (blackout), ако затвори тези централи, най-вече в зимния период, когато нямаме слънце, нито вятърна енергия; това може да доведе до блокиране на Румъния“, заяви пред Диджи 24 министърът на енергетиката и посочи, че на базата на тези данни се водят преговорите с Европейската комисия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Йонко Мермерски: В Европа трябва да спрем да се развеждаме с действителността

          Златина Петкова -
          "В Европа трябва да спрем да се развеждаме с действителността. Ние не управляваме целия свят, както е било последните 7-8 века. Новият световен ред...
          Политика

          Иран нарече „незаконно“ гласуването на санкции в ООН заради ядрената му програма

          Владимир Висоцки -
          Посланикът на Иран в ООН реагира гневно срещу гласуването в петък от Съвета за сигурност за повторно налагане на санкции срещу Техеран заради ядрената...
          Общество

          Пътешествие с мотор: Чешкия президент пътува с мотор Румъния

          Новинарски Екип -
          Чешкият президент Петър Павел предприема пътешествие с мотоциклет, по време на което изминава около 3000 километра през територията на Румъния

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions