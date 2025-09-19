Румъния иска отсрочка за затваряне на въглищните мини до 2030 г.

Министърът на енергетиката на Румъния Богдан Иван предупреди в интервю за телевизия Digi24 за потенциалните рискове, ако страната затвори въглищните мини, преди да бъдат изградени новите газови централи.

Според него, енергийната сигурност на страната може да бъде компрометирана, ако се действа прибързано, без да има адекватен заместител на въглищната енергия. В този контекст Румъния води преговори с Европейската комисия за удължаване на срока на експлоатация на въглищните електроцентрали.

Отговор от страна на Комисията се очаква в близките дни, посочва Digi24, цитирани от БТА.

Припомня се, че в началото на месеца министър Иван заяви и в интервю за телевизия Antena 3, че румънското правителство настоява за отлагане на закриването на въглищните централи, предвидено по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Според действащия план, въглищните мощности трябва да бъдат изведени от експлоатация до края на 2025 г. Въпреки това, Румъния се надява срокът да бъде удължен до 2030 г., за да се осигури плавен преход към по-устойчиви енергийни източници и да се изгради необходимата газова инфраструктура.