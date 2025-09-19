НА ЖИВО
          Руски дрон експлодира в Киев (ВИДЕО)

          Отломки от свален руски дрон нанесоха щети на тролейбусната мрежа в Киев рано тази сутрин, съобщи ръководителят на военната администрация Тимур Ткаченко. По предварителни данни няма пострадали.

          Ткаченко уточни в „Телеграм“, че останки от дронове са паднали на няколко места, включително в централния Шевченковски район.

          „Тролейбусната мрежа е засегната, но щетите тепърва се оценяват“, посочи той.

          Русия върна на Украйна телата на 1000 убити войници Русия върна на Украйна телата на 1000 убити войници

          Сирените за въздушна тревога прозвучаха два пъти след полунощ. Кметът Виталий Кличко съобщи, че дрон е експлодирал при падане в Соломенския район, като на мястото са изпратени спешни екипи.

          „Според предварителна информация, безпилотен летателен апарат се е разбил и е експлодирал в Соломенски район. Спешни служби се насочват към мястото на инцидента“, написа Кличко

          - Реклама -

          Други

          Дневен хороскоп за 19 септември: Ден на силна енергия

          Антония Лазарова -
          Някои зодии ще получат шанс за нови начала, други – за приключване на стари ангажименти. Важно е да се действа спокойно и разумно
          Свят

          Масови протести във Франция: Близо милион души срещу икономическите мерки и пенсионната реформа

          Новинарски Екип -
          Ден на масово недоволство във Франция – близо 1 милион души излязоха вчера по улиците в над 600 прояви, обявиха синдикатите.
          Общество

          Без парно и топла вода до Нова година: Жители на „Дружба 2“ на протест

          Антония Лазарова -
          От „Топлофикация София“ уверяват, че подаването на топлинна енергия няма да бъде спирано изцяло, а поетапно, като приоритетно ще се ремонтират

