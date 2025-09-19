Руски дрон експлодира в Киев (ВИДЕО)

Отломки от свален руски дрон нанесоха щети на тролейбусната мрежа в Киев рано тази сутрин, съобщи ръководителят на военната администрация Тимур Ткаченко. По предварителни данни няма пострадали.
Ткаченко уточни в „Телеграм“, че останки от дронове са паднали на няколко места, включително в централния Шевченковски район.
Сирените за въздушна тревога прозвучаха два пъти след полунощ. Кметът Виталий Кличко съобщи, че дрон е експлодирал при падане в Соломенския район, като на мястото са изпратени спешни екипи.
