Руски дрон експлодира в Киев (ВИДЕО)

Отломки от свален руски дрон нанесоха щети на тролейбусната мрежа в Киев рано тази сутрин, съобщи ръководителят на военната администрация Тимур Ткаченко. По предварителни данни няма пострадали.

Ткаченко уточни в „Телеграм“, че останки от дронове са паднали на няколко места, включително в централния Шевченковски район.

„Тролейбусната мрежа е засегната, но щетите тепърва се оценяват“, посочи той.

Сирените за въздушна тревога прозвучаха два пъти след полунощ. Кметът Виталий Кличко съобщи, че дрон е експлодирал при падане в Соломенския район, като на мястото са изпратени спешни екипи.